Zafer Partisi, takipçilerinin yarısının ‘sahte’ olduğunu yanlışlıkla ifşa etti

TwitterAudit adlı site üzerinden Twitter takipçi analizi yaptıran Zafer Partisi, takipçilerinin yarısının sahte olduğunu gösteren sonucu yanlışlıkla Twitter’dan paylaştı. Kısa süre sonra silinen tweete göre, Zafer Partisi’nin hesabını takip eden 370 bin kullanıcının yaklaşık 180 bini sahte kullanıcılardan oluşuyor.





Twitter hesaplarındaki sahte takipçi sayısını gösterdiğini öne süren TwitterAudit adlı internet sitesinden Twitter hesabı için takipçi analizi yaptıran Zafer Partisi, 179.226 takipçisinin sahte hesap olduğunu gösteren sonucu yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.





Toplamda yaklaşık 370 bin takipçisi bulunan Zafer Partisi’nin sayısının yaklaşık yarısının bot olduğu ortaya çıktı.





Yanlışlıkla yapılan paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı.









