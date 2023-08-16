Samanyolu Haber /Gündem / Zafer Partisi, takipçilerinin yarısının ‘sahte’ olduğunu yanlışlıkla ifşa etti /16 Ağustos 2023 15:40

Zafer Partisi, takipçilerinin yarısının ‘sahte’ olduğunu yanlışlıkla ifşa etti

Zafer Partisi kurumsal hesabı yanlış bir tweet atarak X platformundaki takipçilerinin yarısının bot olduğunu ifşa etti. Kaynak: Zafer Partisi yanlışlıkla sahte takipçileri ifşa etti

SHABER3.COM

TwitterAudit adlı site üzerinden Twitter takipçi analizi yaptıran Zafer Partisi, takipçilerinin yarısının sahte olduğunu gösteren sonucu yanlışlıkla Twitter’dan paylaştı. Kısa süre sonra silinen tweete göre, Zafer Partisi’nin hesabını takip eden 370 bin kullanıcının yaklaşık 180 bini sahte kullanıcılardan oluşuyor.

Twitter hesaplarındaki sahte takipçi sayısını gösterdiğini öne süren TwitterAudit adlı internet sitesinden Twitter hesabı için takipçi analizi yaptıran Zafer Partisi, 179.226 takipçisinin sahte hesap olduğunu gösteren sonucu yanlışlıkla Twitter hesabından paylaştı.

Toplamda yaklaşık 370 bin takipçisi bulunan Zafer Partisi’nin sayısının yaklaşık yarısının bot olduğu ortaya çıktı.

Yanlışlıkla yapılan paylaşım kısa süre içinde kaldırıldı.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zafer Partisi, takipçilerinin yarısının ‘sahte’... Sonraki Haber >>

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Kılıçdaroğlu seçmene Bozkurt selamı verdi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan canlı yayında fenalaştı, apar topar reklama gidildi

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

Erdoğan'dan engelli öğretmen adayına şok sözler!

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

ABD'de 'mekanik ejderha' gösteri sırasında alev aldı

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Ali Koç'tan kendisine seslenen depremzedeye fırça

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Soylu'nun mitingine katılanların sayısı gündem oldu

Kılıçdaroğlu'ndan "Yiğitlerim" videosu

Kılıçdaroğlu'ndan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Nizamiye’de renkli Ramazan

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı

Norveç Başbakanı Hizmet Hareketi gönüllüleri ile bayramlaştı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:35:59