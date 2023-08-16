Kılıçdaroğlu'na Hacı Bektaş-ı Veli şoku!

Kılıçdaroğlu henüz dergaha varmazken, son gelen bilgiler CHP Liderinin yolda olduğu yönünde. Yangının dergahın arka bahçesinde çıktığı öğrenilirken, sebebi henüz bilinmiyor.







Halk TV Ankara Muhabiri Şeyma Paşayiğit yangınla ilgili; ''itfaiye araçları geldi, yangın söndürülmeye çalışıyor ancak yangının çıkış sebebi ile ilgili henüz bir bilgi verilmedi. Yangın şu anda dergahın Hasbahçe olarak adlandırılan bölümünde devam ediyor. İki ayrı noktada çıkan büyük boyutlu bir yangın. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları ise devam ediyor'' dedi.





Hacıbektaş Belediye Başkanı Arif Yoldaş Altıok ise Halk TV'ye yaptığı açıklamada; yangının kontrol altına alındığını ancak yangını şüpheli bulduklarını söyledi. Altıok; “Tamamen korunaklı bir bölge, buraya girmek yasak, aynı anda iki yangın nasıl çıktı, araştırıyorlar arkadaşlar” ifadelerini kullandı.