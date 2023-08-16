George Soros’un vakıfları Avrupa’dan çekiliyor

Türkiye’deki faaliyetlerini 2018'de durduran iş insanı George Soros'un kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı ve kuruluşlarının (Open Society Foundations) Avrupa’dan çekileceği açıklandı. Karara göre vakıflar kademeli bir şekilde küçülecek ve 2024 yılında da Avrupa’daki faaliyetlerine tamamen son verecek.







BBC Türkçe'den Tarık Demirkan'ın aktardığına göre, kararın açıklanmasına paralel olarak Open Society kuruluşunun Avrupa’daki üç büyük merkezi olan Londra, Berlin ve Barcelona’da işten çıkarmaların başladığı da açıklandı. Soros tarafından kurulan vakıfların Avrupa’yı neden terk ettiğiyse pek açık değil.





'FARKLI BÖLGELERE AĞIRLIK VERİLECEK'

Açıklamalarda bir yandan kurumun uzun vadeli stratejik amaçlarında radikal değişikliklere gidildiği, Avrupa yerine dünyanın farklı bölgelerine ağırlık verileceği, bu nedenle de mali kaynaklara gereksinim olduğu vurgulanırken; bir yandan da Avrupa Birliği’nin Açık Toplum vakfının öngördüğü amaçlara merkezi olarak kaynak ayırdığı, dolayısıyla Soros vakıflarına Avrupa’da çok gereksinim kalmadığının da altı çiziliyor. Ancak yorumcular Soros vakıflarının Avrupa’yı terk etmesinin ardında bazı Avrupa ülkelerinde ve özellikle Doğu Avrupa’da Açık Toplum Vakfı’na karşı hükümetler düzeyinde yükselen muhalefet olduğuna da dikkat çekiyor.







Aralık ayında Açık Toplum Vakfı’nın yönetimini resmen devralan 37 yaşındaki George Soros’un oğlu Alexander Soros, vakıfların faaliyetlerinde yeni bazı amaçların öne çıkacağının işaretini vermişti. Bunlar arasında en önemlileri de seçmen hakları, kürtajın desteklenmesi ve kadın erkek eşitliğine ağırlık verilmesi idi. Alexander Soros bundan böyle Avrupa’ya, küresel sorunların içinde tuttuğu yer kadar önem verileceğini de kendisiyle yapılan bir röportajda vurgulamıştı.