Zam oranı açıklandı; Memur ve memur emeklisi enflasyonun altında ezildi

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ilan ettiği enflasyon verileriyle birlikte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkıyla emekli aylıklarına yapılacak zam oranları kesinleşti.







TÜİK'in açıkladığı verilere göre, aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18, yıllık yüzde 64,2 oldu. Altı aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.





AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zam açıklaması ise 'Sözleşmelilere kadro şöleni' etkinliğinde geldi.





Enflasyonda büyük bir gerileme işareti olduğunu ileri süren Erdoğan etkinlikteki konuşmasında şu ifadeleri kullandı:





"Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum."







MEMUR VE EMEKLİ ZORDA

Diğer yandan 2022 yılı Aralık ayında TÜFE yüzde 1,18 oranında artmıştı. TÜİK'in verilene göre bile Aralık ayındaki artışla birlikte yıllık enflasyon bir önceki aya kıyasla 20,12 puan azalarak yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşmiştir.







MEMUR-SEN'DEN İLAVE ZAM TALEBİ



AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önce Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, memura da asgari ücret artışı kadar zam yapılmasını talep etmişti.





Yalçın Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Enflasyon farkı yüzde 7,84 ve kamu görevlileri/emeklilerinin maaş/ücretlerine yüzde 8 toplu sözleşme artışıyla beraber yansıyacak oran, yüzde 16,47 olarak belli oldu" hatırlatmasını yaparak, 2022'de küresel ekonomik krizin yansımasıyla oluşan enflasyonist durumdan kamu görevlilerini korumak için maaş ve ücretlere toplam yüzde 87 artış yapıldığını dile getirmişti.





Haklı beklentilere cevap verecek şekilde asgari ücrete yapılan artışın, sabit gelirlinin korunması yönünde gösterilen iradenin önemli bir yansıması olduğunu belirten Yalçın, "Asgari ücrete oran/tutar bazında yapılan tarihi artışı gerekçe kılan piyasa gerçekleri, kamu görevlilerimiz için de geçerlidir. 2023 yılının ilk müjdesi, 2022 yılındaki kararlı iradeyi devam ettirir nitelikte kamu görevlilerimize verilecek 'ek zam' olmalıdır. Devletimizin gücü ve paydaşlığıyla, yüzde 16,47 artışa ilave yapılacak 'ek zam', kamu görevlilerimizi/emeklilerimizi rahatlatacak, unutulmayacaktır" demişti.