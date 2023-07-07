Zam yağmuru devam ediyor: Bedelli askerlik ücreti 122 bin 350 liraya çıktı!

2023’ün ocak – haziran döneminde 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti yüzde 17,55’lik artışla temmuz – aralık dönemi için 122.350,80 TL’ye çıkartıldı. Geçtiğimiz yıl temmuz ayında rakam 80 bin 65 TL idi. Bir yıllık artış oranı yüzde 53’e yakın. 4 yıllık artış oranı ise yüzde 290!





2019 yılında yürürlüğe giren kanunla kalıcı olarak uygulanmaya başlayan bedelli askerlik ücretlerine yapılacak temmuz zammı, memurlara yapılan zamların ardından netleşti. Ödenecek ücret tutarı, ödemenin yapıldığı tarihteki maaş katsayısı üzerinden hesaplanıyor.









Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, memur maaşlarına yapılan seyyanen zam memur maaş katsayısına dahil edilmedi. Bu nedenle temmuz ayında memur maaş katsayısı yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, 104.084 TL olan bedelli askerlik ücreti yılın ikinci yarısı için 122.350 TL’ye çıkartıldı.





Yüzde 17.55’lik artışa rağmen bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde enflasyonun üzerinde artmış oldu. Son bir yıllık dönemde enflasyon yüzde 38.21 olarak gerçekleşmesine rağmen, geçen yılın temmuz ayında 80.065 TL olan bedelli askerlik ücreti bir yıllık dönemde yüzde 52.81 oranında artış kaydetti.





YOKLAMA KAÇAĞI OLANLARDAN HER AY 1.785 TL İLAVE ÜCRET ALINACAK





Bedelli askerlik için müracaat edilen tarihe kadar yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olanlar hakkında, bu duruma düştükleri tarihten başvuru tarihine kadar her ay 1.785 TL ilave ücret alınacak. Ay kesri 1 gün dahi olsa 1 ay kabul edilerek 1.785 TL ücrete tabi olacak.





Bedelli askerlik ücreti, kalıcı uygulamaya ilişkin kanunun yürürlüğe girdiği 2019 yılı haziran ayında 31.343 TL idi. O tarihten bugüne tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 226.76 oranında arttı. Bedelli askerlik ücreti ise aynı dönemde yüzde 290.36 oranında artış kaydetti