Dolarda yeni rekor geldi

Dolar/TL bu sabah yükseldiği 26,19 tarihi zirvesinde seyrederken piyasalarda önceki gün kurumlar vergisi ve motorlu taşıtlar vergisi (MTV) ile başlayan ve bugün katma değer vergisi ve banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) ile devam eden vergi artışlarının etkileri izlenecek.





Resmi gazetede bugün yayımlanan düzenlemelere göre mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18’lik KDV dilimi yüzde 20’ye, yüzde 8’lik KDV dilimi yüzde 10’a çıkarıldı.





Tüketici kredilerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) de 5 puan artırılarak yüzde 15 oldu.





Ayrıca maktu harç tutarları yüzde 50 artırıldı. Bu artış, sürücü belgesi harçları hariç olmak üzere, pasaport, çalışma izni, tapu ve kadastro, ipotek, dava, noter, yargı, gemi-liman, ruhsat ve diploma harçları da dahil olmak üzere pek çok alanda tahsil edilen harçları kapsıyor.





TBMM’ye iki gün önce sunulan yasal düzenleme ile de kurumlar vergisi bankalar dahil finans kuruluşları için yüzde 25’ten yüzde 30’a, finans dışı kuruluşlar için yüzde 20’den yüzde 25’e yükselecek. Düzenlemeye göre bir kereye mahsus ek motorlu taşıtlar vergisi (MTV) alınacak. Ayrıca kur korumalı mevduat (KKM) ise maliyeti ve sorumluluğu ile birlikte tamamen Merkez Bankası’na devredilecek.





Ekonomistler dün yılın kalanı için kurumlar vergisi artışının 100 milyar TL’nin üzerinde, ek MTV’nin ise yaklaşık 40 milyar TL bütçe geliri getireceğini hesaplamışlardı. Bugün açıklanan KDV artışının etkisi ise 30 milyar TL civarında hesaplıyorlar. Ayrıca vergi artışlarının enflasyonda da belirgin yükselişe neden olması bekleniyor.





TBMM’deki düzenlemede yer alan memur maaşı artışı ise bu yıl için 120 milyar TL’nin üzerinde gider oluşturacak. Yasada ve bugün Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemelerde bu kalemlerin dışında da gelir ve gider meydana getiren n birçok değişiklik bulunuyor.





Vergi artışları için yasada “Şubat ayındaki depremlerin ardından ortaya çıkan finansman ihtiyacını karşılamak ve Hazine nakit rezervini artırmak” gerekçesi belirtilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dün Twitter paylaşımında mali disiplini yeniden tesis edeceklerini söyledi.





Şimşek mali disiplini, “deprem etkisi hariç, bütçe açığının Maastricht kriterleri ile uyumlu bir seviyeye çekilmesi” olarak özetledi.





TL’DE BÜYÜK DEĞER KAYBI

Faiz kararından bugüne TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde 10, Haziran ayında ise yaklaşık yüzde 20 değer kaybetti. Kur bu sabah saat 08.47’de 26.11 civarındaydı.





Bugün iç veri gündeminde Haziran ayı nakit dengesi verisi yer alıyor.





Küresel piyasalarda ise ABD özel sektör istihdam verilerinin beklentileri aşmasının yatırımcıların faiz artırımlarının devamını beklemesine neden olurken küresel riskten kaçış da artmış durumda.





ABD’nin 2 yıllık Hazine tahvillerinin getirisi yüzde 5 seviyesinin üzerine yükseldi ve vadeli fiyatlamalara göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) yıl bitmeden iki kez daha faiz artırımına gidebileceği olasılığı kabul görmeye başladı.





FAİZ KARARI VE ENFLASYON RAPORU BEKLENİYOR

Piyasalar TCMB’nin 20 Temmuz’daki faiz kararının ardından 27 Temmuz’daki enflasyon raporunu takip edecekler. TCMB’nin 2023 sonu için TÜFE tahmini yüzde 22,3 seviyesinde bulunurken, yukarı revizyon ile birlikte raporda verilecek mesajlar da takip edilecek.





Hem Temmuz faiz kararının tamamlanmış olması hem de üç yıllık TÜFE tahmininin paylaşılacak olması nedeniyle ekonomistler TCMB’nin bu raporuyla birlikte önümüzdeki dönem para politikası uygulamaları hakkında daha çok fikir sahibi olmayı bekliyorlar.