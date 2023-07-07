Samanyolu Haber /Politika / Zam yağmuruna büyük tepki: Sabahın köründe ekonomik darbe! /07 Temmuz 2023 10:58

Zam yağmuruna büyük tepki: Sabahın köründe ekonomik darbe!

Resmi Gazete'de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla noter, tapu, pasaport, vize, diploma ve trafik harçları dahil maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı. Yurtdışından yolcu beraberinde getirilen telefonların izin harcı ise 20 bin TL oldu. Bedelli askerlik ücreti ise 122.350,80 TL'ye yükseldi. Yurttaşlar güne 'cüzdanı boş' uyanırken; zam yağmuruna tepkiler de art arda geldi.

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Hayat pahalılığının zirvede olduğu, yurttaşların ekonomik kriz ve yoksullukla mücadele ettiği Türkiye'de, bir sabah daha 'zam yağmuru' ile başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında zam yapıldı.

Yolcu beraberinde getirilen telefon kullanım izin harcı ise 20 bin TL olarak belirlendi.

2023 Temmuz-Aralık arası bedelli askerlik ücreti ise 122.350,80 TL olarak 'güncellendi.'

KDV YÜZDE 20'YE ÇIKTI

Katma Değer Vergisi'ne (KDV) artış yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Kararı'na göre; Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın (a) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 18'lik KDV, yüzde 20; (b) bendinde kapsamı belirtilen mal ve hizmetlere uygulanan yüzde 8'lik KDV ise yüzde 10 olarak yeniden belirlendi.

ZAM YAĞMURUNA TEPKİLER ART ARDA

Art arda gelen zam haberleri sosyal medyanın da bir numaralı gündem maddesi oldu.

Aralarına Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Prof. Dr. Veysel Ulusoy, Vergi Uzmanı Ozan Bingöl gibi uzman isimlerin de dahil olduğu binlerce Twitter kullanıcısı, iktidarın 'zam sopasına' isyan etti.

İşte ekonomistler, siyasiler ve ünlü isimlerden 'zam yağmuruna' tepkiler...







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