Samanyolu Haber /Gündem / Zarrab'ın 'rüşvet verdim' dediği Egemen Bağış Avrupalı vekile demokrasi dersi(!) verdi /15 Eylül 2019 11:10

Zarrab'ın 'rüşvet verdim' dediği Egemen Bağış Avrupalı vekile demokrasi dersi(!) verdi

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasında Reza Zarrab'dan rüşvet almaktan olayı şüpheli olarak yer alan Egemen Bağış, Ukrayna'da Türkiye'nin demokratik bir ülke olduğunu söyledi, Almanya'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler’e tepki gösterdi.

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Zarrab soruşturması kapsamında ABD'de hakkında yakalama kararı bulunan Egemen Bağış rüşvet skandalı ve Kur'an-ı Kerim'e hakareti sebebiyle 5 yıldır perde gerisindeydi. Bağış, bugünlerde suskunluğunu bozmuş görünüyor.

Ukrayna'da düzenlenen ‘Avrupa’nın Geleceği’ adlı panele konuşmacı olarak katılan Bağış burada Türkiye’de demokrasi ihlalleri olduğunu hatırlatan Almanya'nın Avrupa Parlamentosu üyesi Michael Gahler’e tepki gösterdi.

GAHLER: MUHALEFET VE MEDYA BASKI ALTINDA

Türkiye’nin AB’ye üyelik süreci ile ilgili konunun ele alındığı bölümde konuşan Gahler, Türkiye’de muhalefet ve medyanın baskı altında olduğunu belirterek “Bu Türkiye, Avrupa’ya yaklaşan bir Türkiye değil. Bunlar onu Avrupa’dan ayırıyor. Bu bizim suçumuz değil” dedi.

BAĞIŞ: TÜRKİYE DEMOKRATİK BİR ÜLKEDİR

Bunun üzerine söz alan Egemen Bağış, “Türkiye demokratik bir ülkedir. Demokrasilerde bazı şeyler yaşanabilir. Örneğin sizin ülkenizde, bir terör örgütünün bütün üyelerinin, ansızın cezaevi hücresinde intihar etmeye karar vermesi gibi. Böyle şeyler oluyor” diye yanıt verdi. Bağış ayrıca 'darbe girişimini yaşadık. Fakat, Avrupalı müttefiklerimizden gerekli desteği görmedik' diye konuştu
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