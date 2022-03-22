Samanyolu Haber /Dünya / Zehirlenme korkusu yaşayan Putin'in yemeklerine özel önlem /22 Mart 2022 18:02

Zehirlenme korkusu yaşayan Putin'in yemeklerine özel önlem

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından güvenliği artırılan Rusya Devlet Başkanı Putin'in yemeklerine de özel önlem getirildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre; özel ekip Putin'in yemeklerine zehir testi yapıyor.

SHABER3.COM

Ukrayna'ya Rusya tarafından 24 Şubat'ta başlatılan askeri harekatta 1 ay dolmak üzere. Son olarak, İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenlik önlemlerini yazdı.

NTV'nin aktardığı habere göre; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Putin, her öğün öncesinde yemeklere zehir testi yaptırıyor. Putin telefon görüşmelerini de güvenlik gerekçesiyle sabit hatlı telefondan gerçekleştiriyor.

'RUS SUBAYLARI ZEHİRLEYEBİLİR' İDDİASI
Ukrayna istihbaratı ise ülkenin önde gelen Rus subaylarının Putin'i zehirlemek ve Avrupa ile ticari bağları yeniden kurmak için yerine Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov'un getirmek istediğini öne sürdü.

Öte yandan Putin'in Moskova'da bir etkinlikte giydiği montunun Rusya'daki asgari ücretin 25 katı olduğu ortaya çıktı. Putin, İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı 10 bin sterlin yani yaklaşık 200 bin TL değerindeki montuyla gündem oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Zehirlenme korkusu yaşayan Putin'in yemeklerine özel önlem Sonraki Haber >>

Muhalif sesleri susturamazlar

Muhalif sesleri susturamazlar

Brüksel’de sanatlı eylem

Brüksel’de sanatlı eylem

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Başörtülüyü başörtülüye ezdiren bir rejim...

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Akın İpek hukuksuzluğu 2 dakikada anlattı

Hindistan'da tribün çöktü

Hindistan'da tribün çöktü

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Çin'de düşen uçaktan ilk görüntüler

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

Halepçe Katliamına karşı Hocaefendi’nin tavrı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

AKP-MHP'nin az oyla çok koltuk planı

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus televizyonunun canlı yayınında savaş karşıtı protesto

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti

Rus aktivistler, Putin'in kızının villasını işgal etti
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:17:03