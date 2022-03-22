Zehirlenme korkusu yaşayan Putin'in yemeklerine özel önlem

Ukrayna'ya Rusya tarafından 24 Şubat'ta başlatılan askeri harekatta 1 ay dolmak üzere. Son olarak, İngiliz basını, Rusya Devlet Başkanı Putin'in güvenlik önlemlerini yazdı.







NTV'nin aktardığı habere göre; Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının ardından tüm dikkatleri üzerine çeken Putin, her öğün öncesinde yemeklere zehir testi yaptırıyor. Putin telefon görüşmelerini de güvenlik gerekçesiyle sabit hatlı telefondan gerçekleştiriyor.





'RUS SUBAYLARI ZEHİRLEYEBİLİR' İDDİASI

Ukrayna istihbaratı ise ülkenin önde gelen Rus subaylarının Putin'i zehirlemek ve Avrupa ile ticari bağları yeniden kurmak için yerine Federal Güvenlik Servisi Başkanı Alexander Bortnikov'un getirmek istediğini öne sürdü.





Öte yandan Putin'in Moskova'da bir etkinlikte giydiği montunun Rusya'daki asgari ücretin 25 katı olduğu ortaya çıktı. Putin, İtalyan tasarımcı Loro Piano imzalı 10 bin sterlin yani yaklaşık 200 bin TL değerindeki montuyla gündem oldu.