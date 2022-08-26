Zehirli gemiyle ilgili bir açıklama da Tunç Soyer'den geldi

Brezilya'dan yola çıkan ve İzmir'de sökümü yapılacağı iddia edilen uçak gemisinin asbest barındırdığı için sağlık ve çevre açısından büyük tehlike oluşturduğu ifade ediliyordu.





Konuyla ilgili bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise geminin şehre gelmeyeceğini ifade etti.





Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un da gün içinde benzer bir açıklamada bulunduğu aktarıldı.







Soyer mesajında şu ifadeleri kullandı:

Büyük Taarruz'un 100. Yılı ve Ölüm Gemisi'nin geri gönderilişi, bugün 26 Ağustos’ta gerçekleşti.Zehir yüklü, asbestli gemi NAE Sao Paulo'nun Aliağa’ya gelişine itiraz etmiş, İzmir dünyanın çöplüğü değildir, olmayacak demiştik.Kamuoyu oluşturmamıza destek olan tüm paydaşlarımıza, tepkilerini kararlılıkla veren, tek yürek olup bizi yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarımıza ve kararı alan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına çok teşekkür ediyorum.Sürecin takipçisi olmaya devam edeceğiz.