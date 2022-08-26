Samanyolu Haber /Gündem / "Bir yılı aşkın zamandır anlatıyor" /26 Ağustos 2022 21:29

"Bir yılı aşkın zamandır anlatıyor"

Sedat Peker'in iddialarının araştırılmasını isteyen Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, söz konusu açıklamaların araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Sedat Peker'in uzun süredir gündeme taşıdığı iddialar tartışılmaya devam ediyor.

Konuyla ilgili bir soruşturma yapılmasını talep eden Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ise söz konusu açıklamaların araştırılması için savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Enginyurt kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sedat Peker,1 yılı aşkın zamandır anlatıyor, gösteriyor, ifşa ediyor. Kimseden tık çıkmıyor, sorumlu makamlar duymazdan geliyor. @sedat_peker ne diyor araştırılsın dedim ve İstanbul Cumhuriyet Savclığına suç duyurusunda bulundum. @bybekirbozdag ve Savcıları göreve davet ediyorum.
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