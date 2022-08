Demokrat Parti Genel Başkan Yardıcısı Cemal Enginyurt'un iddialarının araştırılması için savcılığıa suç duyurusunda bulunmasını doğru bulduğunu ifade eden Sedat Peker, bir dizi yeni paylaşımda bulundu.





Yarını işaret eden Peker, "Her zaman dediğim gibi ben şahsıma güvenen kimseyi mahcup etmem. Siz yakışanı yaptınız, yakışanı yapma sırası şimdi bende. Yarın çok eğleneceğiz. Sayın vekil @cenginyurt52 size çok teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.



"1) Demokrat Parti Ordu milletvekili Sn. @cenginyurt52 yapmış olduğum paylaşımlardaki bilgilere güvenerek suç duyurusunda bulunduğunuz için size çok teşekkür ederim. Bu sözlerim şahsınıza asla değil, muhalefet partilerinin yetkilileri galiba beni yanlış anladılar.2) Benim ne onların sülalelerine damat olmak gibi bir dileğim ne de kendilerine manevi evlat olmak gibi bir gayretim var. Şükürler olsun ki çok mutlu bir evliliğim ve de mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum bir ailem var. Kanun açık: Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının…3) …şahit olduğu, delil sunduğu suç ikrarı yaptığı konuların adli merciler tarafından araştırılma zorunluluğu var. Adliyeler iktidar gücünün baskısı ile bu soruşturmaları engelliyorlarsa muhalefet partilerinin görevi bu konuda ortaya tavır koymalarıdır. Bunu yapmayacaklarsa…4) …vatandaşın vergisinden neden maaş alıyorlar? Siz geçmişte beni çok eleştiren bir milletvekilisiniz ancak yine de “Burda bir zulüm var, burda bir haksızlık var, ancak daha da önemlisi Türk Milletinin haklarının yeniliyor olması durumu var.” diyerek bir tavır ortaya…5) …koydunuz. Bu saatten sonra bana yakışan sizin elinizi güçlendirmektir. Her zaman dediğim gibi ben şahsıma güvenen kimseyi mahcup etmem. Siz yakışanı yaptınız, yakışanı yapma sırası şimdi bende (Geçmişte yakışanı çok fazla kereler yaptım). Ancak maaşı namusu kadar…6) …olan gazeteciler ve kemiklik köpek olan analistler yüzünden açıklamalarım ve yayınladığım deliller hak ettiği değeri görmedi. Muhalefet partilerinin de yukarıda anlattığım sebeplerle beni yanlış anladıkları için (damat olmak, manevi evlat olmak konusu)7) Sen yakışanı yaptın. Şimdi bu kardeşini seyret. Ben de yarın yakışanı yapacam. Açıklamalarıma değer veren bazı muhalif gazeteciler ve analistler bu serzenişlerimin dışındadır. Yarın inşallah görüşeceğiz ve çok eğleneceğiz. Sayın vekil @cenginyurt52 size çok teşekkür ederim."