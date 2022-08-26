Akkuyu'da zam isteyen işçiler işten çıkarıldı

Akkuyu Nükleer Santrali’nde Aydıner İnşaat’a bağlı çalışan ve yüzde 23 zam dayatmasını kabul etmeyen yaklaşık 500 işçiye, sözlü olarak işten çıkarıldıkları bildirildi.Rus devlet şirketi ROSATOM, Türkiye merkezli IC İÇTAŞ’la sözleşmesini iptal edip yerine Rusya merkezli TSM ile sözleşme imzalamıştı. Bu hamleyle tartışmaların odağında olan Akkuyu Nükleer Santrali’nde emek sömürüsü açısından ise değişen bir şey olmadı.Yüzde 35 zam talep eden işçiler, patronun yüzde 23’lük zam teklifini kabul reddetti ve koğuşlardan çıkmayarak iş bıraktı. Yaklaşık 1700 işçinin çalıştığı Aydıner İnşaat’ta 2 gündür çalışmayan işçilerden 500’üne bugün işten çıkarıldıkları bildirildi. İşten çıkarıldıkları henüz resmi olarak bildirilmeyen işçilerin bekleyişi sürüyor.