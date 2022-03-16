Zelenski, ABD Kongresine seslendi: Size bugün ihtiyacımız var

Rusya-Ukrayna savaşının 21. gününde ABD Kongresine video bağlantı ile katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, "Size bugün ihtiyacımız var" dedi.







Zelenski tekrardan hava sahasının korunması talebinde bulunarak "Özgür şehirlerimizin daha fazla terörize edilmemesi için hava sahasının korunmasını talep ediyoruz. Hava araçları Ukrayna'ya yardımcı olabilir. Benim bir hayalim var cümlesini çok iyi bilirsiniz. Sizin kararınıza ve yardımızına ihtiyacımız var. Şunu da biliyorsunuz, elinizde bu uçaklar var ve dünyadalar ama Ukrayna semalarında uçmuyorlar şu anda halkımızı korumuyorlar. Benim de buna ihtiyacım var gökyüzünü korumak zorundayım acilen yardımınıza ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.







Zelenski, Ukrayna halkının Rus kuvvetleri tarafından saldırıya uğradığını ve öldürüldüğünü gördüğü için ABD'yi Pearl Harbor ve 11 Eylül terör saldırılarını hatırlamaya çağırarak sözlerine, "Rusya sadece bize değil, bizim toprağımıza değil değerlerimize karşı da savaş ilan etti. Özgür yaşama hakkımıza, kendi ülkemizde yaşama hakkımıza savaş ilan etti. Şanlı tarihinizde bazı sayfalar var ki Ukraynalıların şu anda yaşadıklarını anlayabilirsiniz, size ihtiyacımız olduğunu anlayabilirsiniz. Pearl Harbor’u hatırlayın, nasıl hava kararmıştı uçaklar saldırmıştı, 11 Eylül’ü hatırlayın korkunç bir saldırıydı ve kimse bunu beklemiyordu. Bizim ülkemiz bunu şu anda her gün yaşıyor" şeklinde devam etti.





BİDEN'A TEŞEKKÜR

Zelenski ABD'nin yardımlarına Ukrayna halkı olarak minnet duyduğunu belirterek, "ABD'nin ülkemiz için bu zamana kadar yaptığı silah yardımlarına ve çabalarına teşekkür ederim. Ukrayna size minnettar, ABD’nin verdiği muazzam desteğe minnettar. Yaptığınız her şeye müteşekkiriz. Başkan Biden’a da minnettarım, gerçekten içinden gelerek demokrasiyi savunuyor" şeklinde konuştu.





Rusya'daki tüm siyasetçilere yaptırım uygulanmasını talebini dile getiren Zelenski, "Şimdi size daha da fazlasını yapmanız için çağrı yapıyorum, yeni yaptırım paketleri her hafta sürekli gelmedi ta ki Rus savaş makinesi durana kadar. ABD’ye çağrımız Rusya’daki tüm siyasetçilere yaptırım uygulaması. Hala bu saldırıdan sorumlu olanlarla ilişkisini kesmeyen herkese yasak getirin. Ruslar tek bir kuruş bile alamamalı, çünkü o kuruşlar Ukraynalıları öldürüyor. Tüm ABD limanları Rus ürünlerine kapatılmalı. Barış gelirden daha önemlidir ve bu prensibi tüm dünyada korumak zorundayız" dedi.



