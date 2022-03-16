Lavrov'la görüşen Çavuşoğlu: Akan kanın artık durması lazım

Türkiye'nin Ukrayna'daki durum konusunda yapıcı bir yaklaşım sergilediğini belirten Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi. Ankara pragmatik, dengeli bir tutum izliyor. Rusya'ya uygulanan yaptırımlara katılmadı" dedi.







Lavrov, Çavuşoğlu ile kendisinin Türk ve Rus temsilcilerin sıkça görüşmesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını kaydetti. Rusya Dışişleri Bakanı, "Çok kısa süre önce, 10 Mart'ta Antalya'da bir görüşme yaptık. Bugünkü müzakereler, sık görüşmemiz ve başta derin değişiklikler yaşanan uluslararası durum olmak üzere ikili gündemdeki anahtar konularda 'saat ayarı' yapmamız gerektiğini doğruladı" ifadelerini kullandı. Lavrov, "Harekatımızın hedefi Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve faşist ideolojiden temizlenmesi" ifadelerini kullandı.





Çavuşoğlu, "Türkiye olarak tutumumuz net. Bu akan kanın artık durması lazım. Tansiyonun düşürülmesi için üzerimize düşeni yaptık. Bölgedeki şartların zorluğuna rağmen diplomasiye olan inancımızı kaybetmedik. Belarus'taki görüşmeleri destekliyoruz ve olumlu sonuç getirmesini temenni ediyoruz" dedi.





Çavuşoğlu Türkiye'nin net tavrının altını çizerek, "Ukrayna'daki savaşın başından bu yana net bir tutum takındık. Diplomasiye alan açılması konusunda üzerimize düşeni yaptık. İnsani ve kalıcı ateşkesin sağlanması için çaba sarf ediyoruz" dedi.





'ÖNCELİĞİMİZ MARİUPOL'DEKİ VATANDAŞLARIMIZIN TAHLİYESİ'

Çavuşoğlu, 15 binden fazla Türk vatandaşının ülkeye dönmesini sağladıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın bir kısmını Rusya üzerinden getirdik. Savunma Bakanlarımız da temas halinde. Önceliğimiz Mariupol'deki vatandaşlarımızın tahliyesi" dedi.





Çavuşoğlu, Lavron'la olan görüşmeleri hakkında "Bunların hepsini samimi bir ortamda ele aldık. Amacımız yaşananlardan ders alıp barış ve istikrar için hep birlikte çalışmaktır. Rusya ve Ukrayna'nın bize güveni olmasaydı bu çalışmaları yerine getiremezdik" dedi.





Rusya Dışişleri Bakanı, ayrıca, "Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesini destekliyoruz ve kendi istikametimizde ortak çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.





Çavuşoğlu ayrıca önümüzdeki günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonda görüşmesinin mümkün olduğunu söyledi.