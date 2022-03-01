Zelenski bomba sesleri altında konuştu: 'Dün 16 çocuk yaşamını yitirdi'

Avrupa Parlamentosu toplantısına canlı bağlantıyla katılan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Zelenski, Ukrayna'nın Avrupa ülkeleriyle ilişkileri hakkında, "Biz herkesi yeneceğiz, Avrupa Ukrayna'yı tercih etti. Ben bugün sizlerden bunu duymak istiyorum, Avrupa'dan bu desteği görmek istiyorum" diye konuştu.





Yayın sırasında bombalama sesleri duyulurken Zelenski de, "Konuşmamı yaparken bombalar düştüğü için yayın arada duraksıyor" dedi. Sınır bölgesinde ciddi bir trajedi yaşandığını söyleyen Zelenski bu bölgede 20'den fazla üniversite bulunduğunu hatırlattı.





'ÖZGÜRLÜĞÜN BEDELİ'

Meydanlarda yaşanan çatışmalara değinen Zelenski, "Eskiden meydanlarda kutlamalar için bir araya gelirdik. Özgürlük Meydanı'ydı burası. Bu sabah ise buraya füze düştü... İşte özgürlüğün bedeli bu... Biz vatanımız, özgürlüğümüz için savaşıyoruz. Ülkemizin vatandaşarı şu anda engelleniyor ama kimse bizi engellemeye çalışamaz. Artık tüm meydanlara Özgürlük Meydanı diyeceğiz" ifadelerini kullandı.





Yaşamını yitiren çocuklar üzerinden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e sitem eden Zelenski, "Dün 16 çocuk yaşamını yitirdi. Putin yine askeri harekat yapmadıklarını söyleyecek ama hangi askeri mevzilerden bahsediyorsunuz? Bu füzeler sonucu 16 çocuk hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.





'GÜCÜMÜZÜ İSPAT ETTİK'

Ukrayna halkının savunma konusunda yüksek motivasyonu olduğunu belirten Zelenski "Halkımızın motivasyonu çok yüksek. Biz hayatımız için savaşıyoruz, hayatta kalmak için savaşıyoruz... Biz aynı zamanda da Avrupa Birliği'nin eşit bir üyesi olmak için de savaş veriyoruz. Biz bugün bunu herkese gösterdik. AB'ye girersek AB daha güçlü olacak. Biz gücümüzü ispat ettik. Bizi yalnız bırakmayacağınızı ispat edin, siz de Avrupalı olduğunuzu ispat edin" ifadelerini kullanarak sözlerini şu şekilde sonlandırdı:





"Yaşam ölümden önce gelecek ve ışık karanlıktan üstün çıkacak."







