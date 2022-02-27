Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den BM hamlesi: Rusya'nın veto hakkının iptalini istedi /27 Şubat 2022 13:08

Zelenski'den BM hamlesi: Rusya'nın veto hakkının iptalini istedi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının iptalini talep etti.

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Rusya'nın 24 Şubat Perşembe günü başlattığı Ukrayna'ya yönelik saldırılar dördüncü gününde devam ediyor. Gece boyunca başkent Kiev ve ülkenin kuzeydoğusundaki Harkov kentinde çatışmalar yoğunlaştı. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uluslararası topluma çağrıda bulunarak, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının elinden alınmasını talep etti. 

DW'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, uluslararası topluma çağrıda bulunarak ülkesine yönelik saldırıları sürdüren Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının elinden alınması çağrısında bulundu. Rusya'nın izlediği tutumu "canice ve neredeyse soykırım" olarak nitelendiren Zelenski, "Bu terördür. Ukrayna'daki şehirlerimizi daha fazla bombalayacaklar, çocuklarımızı sinsice öldürecekler. Ülkemize gelen bu kötülüğün yok edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Zelenski, bu nedenlerle Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'ndeki veto hakkının iptal edilmesini talep etti. Rusya; Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Fransa, Çin ve İngiltere ile birlikte BM Güvenlik Konseyi'nin beş daimi üyesi arasında yer alıyor. 
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