Zelenskiy'den Japonya'ya Rusya çağrısı

Rusya yönetiminin başlattığı askeri saldırı altında olan Ukrayna yönetiminden Japonya yönetimine bir çağrı yapıldığı belirtildi. Ukrayna Devlet Bşakanı Volodimir Zelenskiy tarafından yapıldığı aktarılan çağrıda Rusya'ya uygulanan yaptırımların sürmesinin istendiği ifade edildi.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Japonya'dan, "Rusya'ya uyguladığı yaptırım ve baskıları sürdürmesini" talep etti.Japon Parlamentosuna çevrim içi hitap eden Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş sonrası, Japon halkının Ukrayna'ya sağladığı yardımlar için teşekkür etti.Japonya'nın, Rusya'ya "Asya'da yaptırım uygulayan ilk ülke" olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, "yaptırım ve baskıların sürmesini" istedi ve "baskıların, barışı yeniden sağlayabileceğine" olan inancını dile getirdi.Zelenskiy, Rus güçlerinin "nükleer atık bölgesini savaş alanına çevirdiğini" ifade ederek Ukrayna üzerinde "kimyasal silah kullanmaya hazırlandığını" öne sürdü