Samanyolu Haber /Dünya / Zelenski'den yeni karar: 30 gün daha uzatıldı /20 Mart 2022 20:03

Zelenski'den yeni karar: 30 gün daha uzatıldı

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya saldırısıyla birlikte ülkede sıkıyönetim ilan eden Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, sıkıyönetim süresini uzatma kararı aldığı belirtildi.

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Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı askeri saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin ülke genelinde geçerli olan sıkıyönetim süresini 30 gün daha uzatma kararı aldığı ifade edildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Ukrayna Parlamentosundan yapılan açıklamada, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin, Ukrayna'da sıkıyönetim süresini 16 Mart'tan itibaren 30 gün uzatan bir yasayı onayladığı belirtildi.

26 MART'TA SON BULACAKTI

Zelenskiy, 24 Şubat'ta Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonucunda ülke genelinde sıkı yönetim uygulamasına geçildiğini ve uygulamanın 26 Mart'ta 05.30'a kadar devam edeceğini duyurmuştu.
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