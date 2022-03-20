Ali Babacan'dan Erdoğan ve Bahçeli'ye 2002 hatırlatması

AKP ve MHP'li isimlerin Meclis'e sundukları yeni seçim yasasını eleştiren DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli masa başı formüllerle jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. İkisinin de jübilesi olacak. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum: Sizin entrikalarınız bize vız gelir." ifadelerini kullandı.





Babacan'ın bu sözleri 2002 seçimlerini akla getirdi. 2002 yılındaki 3 Kasım seçimlerinde yüzde 10'luk ülke barajını sadece Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP ve Deniz Baykal'ın genel başkanı olduğu CHP geçerken, aralarında o döneme kadar Türk siyasetinde kritik yerler tutmuş, ANAP, DYP ve MHP gibi partiler ise baraj altında kalmıştı.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan İzmir İl Kongresinde gündeme dair açıklamalarda bulundu. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan İzmir İl Kongresinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"SİZİN ENTRİKALARINIZ BİZE VIZ GELİR"





Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli masa başı formüllerle jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. İkisinin de jübilesi olacak. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum: Sizin entrikalarınız bize vız gelir. Seçim meydanda kazanılır.







Hodri meydan. Çıkın meydana. Sizin gücünüz; Türkiye’nin köklü demokrasisini yok etmeye yetmeyecek.





Türkiye’yi daha fazla aşağı çekmenize izin vermeyeceğiz. İlk seçimden hemen sonra Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’i inşa edeceğiz. Ülkemizi özgürlükle, adaletle ve zenginlikle buluşturacağız. Engelleyemeye gücünüz yetmeyecek.





"BİZİ HEDEF ALMAK KOLAY DEĞİL"





Zannediyorlar ki önümüzdeki seçim sonuçları 2018 sonuçları gibi olacak. Bana soruyorlar, ‘Hükûmet sizi mi hedef aldı?’ diyorlar. Cumhurbaşkanı’nın konuşmalarını dinlersek öyle görünüyor ama bizi hedef almak kolay değil.





Çünkü biz yerinde duran bir hedef değiliz. Hızla ileriye koşan, hareketli bir hedefiz. Bugün adım atıyorlar, seneye işliyor. Bir sene sonra DEVA Partisi’nin nereye geleceğini hesaplayamıyorlar.”





"ENERJİNİZE YAZIK"





Ekonomik kriz veya faili meçhul cinayetler dönemi denilince ilk akla gelen bazı isimlerden medet umar hale gelmişler.





Enerjinize yazık. Bu millet, 90’lı yılların siyasi yıkımlarını unutmadı, unutmayacak. 90’lı yılların karanlığında, ülkenin doğusunda kol gezen Beyaz Torosları, ülkenin batısında katledilen aydınları ve gazetecileri, Manisa’da gençler için kurulan işkencehaneleri unutmayacak.





Devletin içinde, hukuka aykırı faaliyet yürüten şebekeler bir gün mutlaka temizlenecek. Cirit atıyorlar şimdi. Mafyalar, çeteler sardı etrafı. Ülkeyi yönetenler iç içe çalışıyorlar.





Hiçbir masum vatandaşımız, boğazında düğümlenen acısıyla yaşamayacak bu ülkede. Bundan birkaç ay önce, bir mafya liderinin, çete benzeri yapılanmalarla ilgili anlatılarını hep beraber izledik. Kararlı bir siyasi irade iş başına geçtiğinde, böylesine hukuk dışı faaliyetlere asla geçit verilmeyecek.

DEVA liderinin gündeminde seçimler, ekonomik gidişat, devlet kadrolarında usulsüzlük ve Türkiye'nin olası Avrupa Birliği üyeliği vardı.Babacan, Millet İttifakı tarafından hazırlanan seçim kanunu sebebiyle AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik “Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli masa başı formüllerle jübile seçimlerine nasıl gireceklerini konuşmuşlar. İkisinin de jübilesi olacak. Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye sesleniyorum: Sizin entrikalarınız bize vız gelir. Seçim meydanda kazanılır. Sizin gücünüz; Türkiye’nin köklü demokrasisini yok etmeye yetmeyecek'' diye konuştu.