Zelenskiy: ABD bize ihanet etmeyecektir

ABD Senatosunda çoğunluğa sahip olan Cumhuriyetçiler, Aralık ayının başında Ukrayna ve İsrail'e yardım öngören 106 milyarlık paketin oylamaya sunulmasını engellemişti. Paket, Ukrayna'ya 61,4 milyar dolar, İsrail'e ise 14,3 milyar dolar yardım öngörüyordu.





Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'de 2024 yılında yapılacak seçimleri eski Başkan Donald Trump'ın kazanması halinde bunun Ukrayna'daki savaşı da etkileyebileceğini söyledi. Zelenskiy, "Kim olursa olsun müstakbel başkanın Ukrayna'ya yönelik politikası daha mesafeli ve daha tasarruflu olursa, kanımca bunların savaşın gidişatında da güçlü etkileri olur" şeklinde konuştu. Zelenskiy, Trump'ın kazanması halinde de Ukrayna'ya karşı "kuşkusuz daha farklı bir politika izleyeceğini" söyledi.





Orban ile görüşmek istediğini belirten Zelenskiy, "Komşu ülkeleriz ve sorunlarımıza çözüm bulmaya çalışıyoruz, ama bunun için de bir toplantı yapmamız gerekiyor" dedi.





DW Türkçe'de yer alan habere göre Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin Rusya'ya karşı yürüttüğü savaşta ABD ve Avrupa Birliği'nin (AB) desteğinin süreceğine inandığını söyledi.Zelenskiy, başkent Kiev'de bugün düzenlediği yıl sonu basın toplantısında Ukrayna'daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu.ABD Kongresinde Ukrayna'ya yönelik yardımların Cumhuriyetçiler tarafından engellenmesine atıfta bulunan Zelenskiy, "Eminim ki ABD bize ihanet etmeyecektir" dedi.Rusya'nın geçen yıl Şubat ayından bu yana devam eden saldırılarına karşı Ukrayna'nın savunmasında maddi desteğin çok önemli olduğuna işaret eden Zelenskiy, "Amerikalı ortaklarımız bu yardımı beklediğimizi bilmeliler. Bunun ne için gerekli olduğunu, durumu nasıl etkileyeceğini ayrıntılarıyla biliyorlar" şeklinde konuştu.Ukrayna Devlet Başkanı basın toplantısında, AB'nin de 50 milyar euroluk ek mali yardımları yakında onaylamasını beklediğini söyledi. AB liderleri geçen hafta Brüksel'deki zirvede Ukrayna'nın AB'ye üyeliği için müzakerelerin başlamasına onay vermişti. Ancak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk ek mali yardımları veto etmişti.Ukrayna'da savaşın ne zaman biteceğini kestiremediğini ifade eden Zelenskiy, Rusya ile olası müzakereleri de reddetti. Zelenskiy, "Rusya'nın bu konuda bir talebi olduğunu görmüyorum. Eylemlerinde bunu görmüyorum. Gördüğüm tek şey söylemlerindeki kibir ve cinayet" şeklinde konuştu.