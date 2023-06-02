Zelenskiy: NATO zirvesinden tam üyelik için ‘net’ bir karar bekliyoruz

“AB tam üyelik süreci hızlanmalı’

Ülkesinin Avrupa Birliği (AB) sürecine de değinen Zelenskiy, Haziran 2022'de aday ülke statüsü verilen Ukrayna'nın AB'ye katılımı için açık ve net bir karar verilmesi gerektiğini belirtti.

Ukrayna’nın barış formülü





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