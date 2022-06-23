Samanyolu Haber /Medya / Zerrin Özer mizği bıraktığını açıkladı /23 Haziran 2022 22:18

Zerrin Özer mizği bıraktığını açıkladı

Ünlü müzisyen Zerrin Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada mizği bıraktığını açıkladı

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Zerrin Özer, yaptığı açıklamada müzik kariyerini noktaladığını duyurdu.

Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.

'Sağlığım gayet iyi'

64 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”

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