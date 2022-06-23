Zerrin Özer mizği bıraktığını açıkladı

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Zerrin Özer, yaptığı açıklamada müzik kariyerini noktaladığını duyurdu. Zerrin Özer, yaptığı açıklamada müzik kariyerini noktaladığını duyurdu.





Şarkıcı Zerrin Özer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kariyerini noktaladığını duyurdu.





'Sağlığım gayet iyi'





64 yaşındaki şarkıcı, yaptığı açıklamada şöyle konuştu:





"Kıymetli dostlarım! Ben Zerrin Özer..! Birkaç gün önce mesleki kariyerimi kendi irademle noktaladım. Bu arada canlarıma açıklamalıyım ki sağlığım gayet iyidir. Hepinize, tüm canlarıma daim olan sevgi dolu saygılarımı yolluyorum. Teşekkür ederim.”



