Zeytin tankında mide bulandıran görüntü: İfadesi ‘pes’ dedirtti

Sözcü'de yer alan habere göre Manisa'da bir çalışanın yeşil zeytin tankının içine çıplak bir şekilde girerek kendisine verilen boş sepetleri doldurduğu anlar sosyal medyadan paylaşıldı.



BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ



Mide bulandıran görüntüler sonrası Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan açıklama geldi.



Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada “Sosyal medyada paylaşılan, salamura zeytinin gıda güvenilirliği ve insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntülerle ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.



ADLİ KONTROLLE SERBEST



Tarım ve Orman Bakanlığı’nın, bir kişinin salamura zeytin tankının içine girerek zeytinleri sepetlediğine ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntü ile ilgili inceleme başlatıldığını açıklamasının ardından polis ekipleri harekete geçti.



Polis ekipleri, zeytin tankına giren Muharrem A.’yi Manisa’nın Akhisar ilçesine bağlı Hacı İshak mahallesinde gözaltına aldı.



PES DEDİRTEN İFADE



Muharrem A. (42), işlemleri için jandarmaya teslim edildi. Muharrem A. ifadesinde suçunu itiraf ederken, bunu eğlence amaçlı yaptığını söylediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muharrem A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İŞLETME MÜHÜRLENEREK FAALİYETTEN MEN EDİLDİ



Öte yandan, Cumhuriyet Savcılığı talimatı ile görüntülerin çekildiği işletme Akhisar İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince mühürlenerek faaliyetten men edildi, işletme sahibi hakkında idari ceza uygulandı.



Tarım ve Orman Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda da Manisa’da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine, ilgili işletmenin faaliyetten menedildiği, işletme ve çalışan hakkında suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.



Paylaşımda, Manisa’da salamura zeytinin insan sağlığına uygunsuz şekilde sepetlenmesine dair görüntüler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldığı hatırlatıldı.



Görüntünün çekildiği tespit edilen işletmede, Akhisar Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü gıda kontrol görevlilerince resmi kontrollerin gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:



“İşletmenin insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilmiş ve faaliyetten menedilmiştir. 5996 sayılı Kanun kapsamında insan sağlığı ve gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturduğu tespit edilen işletme ve ürünlere yönelik gerekli idari yaptırım uygulanmıştır.”



Öte yandan, ilgili işletme ve sosyal medyadaki görüntüye konu olan işletmenin çalışanı kişi hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu da kaydedildi.