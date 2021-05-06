Zeytinburnu’nda bina çöktü

Zeytinburnu Sümer Mahallesi’nde daha önce camları patladığı için boşaltıldığı öğrenilen 5 katlı bina çöktü. Bina önünde park halindeki çok sayıda araç enkaz altında kalırken olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.







VALİLİKTEN İLK AÇIKLAMA





Çöken bina ile ilgili İstanbul Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:





* Bugün saat 10.30'da Zeytinburnu ilçemizin Sümer Mahallesinde bulunan 27/3 numaralı sokaktaki 5 katlı bir binada çökme meydana gelmiştir. Olay yerine AFAD, itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilmiş olup, çevrede gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır.





* Alınan ilk bilgilere göre, binanın yıkılma riski nedeniyle daha önceden boşaltıldığı anlaşılmıştır. Gelişmelerden kamuoyuna bilgi sunulacaktır.