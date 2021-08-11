Samanyolu Haber /Gündem / Zindaşti- Kuzu olayının perde arkası /11 Ağustos 2021 14:08

Zindaşti- Kuzu olayının perde arkası

Gazeteci Faruk Mercan , Sedat Peker’in, Burhan Kuzu’yla ilgili iddialarının doğru olduğunu anlattı.

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Gazeteci Aydoğan Vatandaş YouTube kanalı POLITURCO’da, Faruk Mercan’la; Sedat Peker-Zindaşti-Burhan Kuzu olayının perde arkasını konuştu.


Sedat Peker, Burhan Kuzu’nun uyuşturucu ve cinayetten yargılanan Kürt asıllı İranlı iş adamı Zindaşti ile Orhan Ünğan ile ilişkilerini yazmıştı.

“Burhan Kuzu’yu Zindaşti ile tanıştıran AKP’li Aliye Uzun siyasilere hayat kadını temin eden bir nüfuz simsarı mı? İran istihbaratı bu olayların neresinde? Burhan Kuzu bu yasadışı işleri Sarayın bilgisi dahilinde mi yaptı?” sorularının cevabının arandığı YouTube programında Aydoğan Vatandaş sordu, Faruk Mercan cevapladı.

Sedat Peker’in, Burhan Kuzu’yla ilgili iddialarının doğru olduğunu belirten Faruk Mercan, yargıda bir çetenin olduğunu ve davaları rüşvet karşılığında kapattığını belirtti.

Mercan, “Yargıda bir çeteleşme var. Herkes kendi adamlarına dava açtırıyorlar. O dönem Zindaşi’nin bir hasmı öldürülüyor. Onun kardeşi de Bakırköy Adliyesi’nde yargıdaki bu ağı İstanbul grubu diye deşifre ediyor. Daha sonra bu mahkeme kaydının görüntüleri bulunamıyor. Birçok olay yargıdaki çeteler aracılığı ile kapatıldı. Böyle rezillik 1990’larda bile görülmemişti” şeklinde konuştu.

Burhan Kuzu’nun aldığı rüşvetlere dikkat çeken Mercan, “Burhan Kuzu’ya onu tek başına yedirmezler. Sistem böyle kurulmuş. En üstte böyle bir olur olmazsa bu gerçekleşmez” dedi.
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