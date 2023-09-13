Samanyolu Haber /Gündem / Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var /13 Eylül 2023 15:23

Zonguldak’ta maden ocağında göçük: Ölü ve yaralılar var

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi.

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Ereğli ilçesi Kandilli mevkiinde TTK’ye bağlı Armutçuk Müessesi’ne ait maden ocağında göçük meydana geldi. Genel Maden İşcileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil, yaptığı açıklamada, olayı öğrenir öğrenmez olay yerine hareket ettiklerini ve göçük sonrası ellerine net bir sayı ve bilgi ulaşmadığını belirtti.

Yeşil, bölgede çalışan maden işçilerinin başlarına taktıkları baretlerde yer alan çiplerin incelenerek kaç kişi olduğunun tespit edilmesi için çalışma yapıldığını söyledi.

Göçük ihbarı sonrası AFAD, UMKE, sağlık, polis ve TTK tahlisiye ekipleri de bölgeye sevk edildi.

VALİ: KÜÇÜK BİR BÖLMEDE TAVAN ÇÖKTÜ
Olayla ilgili TRT Haber'e konuşan Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, "İçeride 280 kişi var, 4 kişi etkilendi. Biri canlı olarak kurtarıldı. 1 kişi ağır yaralı. 2 kişiden ses alınabiliyor. 75 kişilik ekiple müdahale başladı" dedi. 

Vali Hacıbektaşoğlu bir sonraki açıklamasında kurtarma çalışmasının tamamlandığını ve ekipler güvenli bir şekilde kuyudan çıktığını belirtip "Bu bir tavan çökmesi çok küçük bir bölmede" dedi. 

BAKANLIK AÇIKLAMASI: 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nca da maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Göçük altında kalan 4 kişiden 1’i hayatını kaybetti. 3’ü ise yaralı olarak kurtarıldı" denildi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise göçük altında 11 işçinin bulunduğu belirtildi. 

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