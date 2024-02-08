Samanyolu Haber /Gündem / Zonguldak'ta maden ocağında göçük /08 Şubat 2024 01:03

Zonguldak'ta maden ocağında göçük

Zonguldak''ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan özel bir maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan 2 işçiden 1'i sağ olarak kurtarıldı. Göçü altında kalan işçinin kurtarılması için çalışmalar sürüyor.

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Zonguldak'ta Akkurt Madencilik'e ait maden ocağında çalışan Erdem Yıldız ve Murat Çetinkaya, ocakta meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kaldı.

2 SAAT SONRA KURTARILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu Tahlisiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle Erdem Yıldız, 2 saatlik çalışma ile sağ olarak kurtarıldı.

BİR İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA

Yıldız, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer işçi Murat Çetinkaya'yı kurtarmak için çalışmalar sürdürülüyor. Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, maden ocağına gelerek incelemelerde bulundu.
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