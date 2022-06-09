1.7 milyar dolar daha...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 'Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ne göre, 3 Haziran haftasında brüt rezerv 102.9 milyar dolardan 102.7 milyar dolara geriledi. Net rezervlerdeki kayıp ise daha büyük oldu. Merkez Bankası'nın net rezervleri geçen hafta 12.2 milyar dolardan 10.5 milyar dolara düştü.Swap hariç net rezervler ise 3 Haziran haftasında eksi 52.8 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta swap hariç (ödünç alınan para) net rezervler eksi 52.4 milyar dolar olarak gerçekleşmişti.Kur korumalı mevduatların (KKM) toplam büyüklüğü 3 Haziran haftasında 931 milyar TL oldu. Bir önceki hafta bu hesaplarda 904,1 milyar TL birikmişti.