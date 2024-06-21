Samanyolu Haber /Gündem / 1 Mayıs soruşturmasında yeni gelişme /21 Haziran 2024 15:53

1 Mayıs soruşturmasında yeni gelişme

Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak isterken polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınıp tutuklanan kişilerden 6’sı serbest bırakıldı.

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1 Mayıs'ı Taksim'de kutlamak isterken Saraçhane, Beşiktaş, Beyoğlu gibi semtlerde polisle karşı karşıya gelenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınanlardan 77'si tutuklanmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklananlardan 30'u hakkında iddianame düzenlenmişti. İddianamede, 30 tutuklu hakkında; "kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılma" suçlamasıyla 8 aydan 4 buçuk yıla kadar, "görevi yaptırmamak için direnme" suçlamasıyla 8 aydan 4 yıla kadar, "kamu malına zarar verme" suçlamasıyla da 1 buçuk yıldan 4 buçuk yıla kadar olmak üzere toplamda 3 yıl 9 aydan 17 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Tutuklulardan 6'sı yapılan itirazlar sonucunda bugün serbest bırakıldı. Dosyada toplamda 52 tutuklu kaldı. Davanın ilk duruşması 17 Temmuz'da yapılacak.
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