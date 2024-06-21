Mahpus: Türkiye’deki baskı ve zulüm süreci bu kitapta

Türkiye’nin ilk sağlık temalı üniversitesinin rektörü olup, görevi esnasında hapishaneye giren Mehmet Ateş, Mahpus romanında cezaevi hatıratını anlatıyor.
Roman tadında yazılan bu biyografide bazen hüzünlenecek bazen gülümseyeceksiniz.
Karşılaştığı olumsuzluklara rağmen, inandığı değerler uğruna dik duruşundan taviz vermeyen bir kase ümidin hikayesi.
Bu romanda Mehmet Ateş’in nezdinde yüzbinlerce insanın yaşadıklarının özetini bulacaksınız.
Prof. Dr. Mehmet Ateş’in Mahpus romanına Süreyya Kitap’tan ulaşabilirsiniz.
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