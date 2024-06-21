Samanyolu Haber /Gündem / Mahpus: Türkiye’deki baskı ve zulüm süreci bu kitapta /21 Haziran 2024 15:59

Mahpus: Türkiye’deki baskı ve zulüm süreci bu kitapta

Türkiye'deki baskı ve zulüm sürecini anlatan yeni bir kitap daha raflardaki yerini aldı. Prof. Dr. Mehmet Ateş'in kaleme aldığı roman, Mahpus adıyla Süreyya Kitap tarafından yayınlandı.

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Dünya çapında binlerce kalp ameliyatını başarıyla yapmış, alanının zirve isimlerden Prof. Dr. Mehmet Ateş, yıllardır Türkiye’de devam eden baskı ve zulüm sürecinden nasibini alanlardan biri.

Türkiye’nin ilk sağlık temalı üniversitesinin rektörü olup, görevi esnasında hapishaneye giren Mehmet Ateş, Mahpus romanında cezaevi hatıratını anlatıyor.

Roman tadında yazılan bu biyografide bazen hüzünlenecek bazen gülümseyeceksiniz.

Karşılaştığı olumsuzluklara rağmen, inandığı değerler uğruna dik duruşundan taviz vermeyen bir kase ümidin hikayesi.

Bu romanda Mehmet Ateş’in nezdinde yüzbinlerce insanın yaşadıklarının özetini bulacaksınız.

Prof. Dr. Mehmet Ateş’in Mahpus romanına Süreyya Kitap’tan ulaşabilirsiniz.


Kitabı satın almak için: https://sureyyakitap.com/kitap/mahpus

Kitabın Youtube reklam filmi linki: https://www.youtube.com/watch?v=_eBMlXJCy8Y
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