1 metre boyunda: İşte Türkiye'nin en uzun oy pusulası!

31 Mart Pazar günü İstanbul'da 11 milyonu aşkın vatandaş oy kullanacak. TRT Haber'den Yiğit Can Karatepe'nin haberine göre oy pusulaları Ankara'da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak. İstanbullular 22 parti ve 27 bağımsız adayın yer alacağı pusulada oy kullanacak.







Halktv.com'da yer alan habere göre İstanbul'daki oy pusulasında isimler sırasıyla şöyle yer alıyor:







AKP'den Murat Kurum

İYİ Parti'den Buğra Kavuncu

Memleket Partisi'nden Emre Berk Hacıgüzeller

Anavatan Partisinden Umut Çınar

Demokratik Sol Partiden (DSP) Nesim Pakır

Yeniden Refah Partisinden Mehmet Altınöz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden Meral Danış Beştaş

Türkiye Komünist Partisinden Orhan Gökdemir

Anadolu Birliği Partisinden Osman Tekin

Zafer Partisinden Azmi Karamahmutoğlu

Türkiye Komünist Hareketinden Ziya İncedere

Bağımsız Türkiye Partisinden Cihan Erdoğanyılmaz

Yeni Türkiye Partisinden Burhanettin Aktürk

CHP'den Ekrem İmamoğlu

Hak ve Özgürlükler Partisinden Mustafa Aytaş

Ocak Partisinden Osman Çelik

Adalet Birlik Partisinden Muharrem Mutlu

Millet Partisinden Hasan Hüsnü Güler

Milli Yol Partisinden Hüseyin Işık

Demokrasi ve Atılım Partisinden İdris Şahin

Saadet Partisinden Birol Aydın

Vatan Partisinden İbrahim Okan Özkan





BAĞIMSIZ ADAYLAR

Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.