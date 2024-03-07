Samanyolu Haber /Gündem / 1 metre boyunda: İşte Türkiye'nin en uzun oy pusulası! /07 Mart 2024 18:03

1 metre boyunda: İşte Türkiye'nin en uzun oy pusulası!

Türkiye 31 Mart Pazar günü sandık başına gidecek. İstanbullular yaklaşık 1 metre boyunda olan pusulada oy kullanacak. İşte İstanbulluların oy pusulası.

SHABER3.COM

31 Mart Pazar günü İstanbul'da 11 milyonu aşkın vatandaş oy kullanacak. TRT Haber'den Yiğit Can Karatepe'nin haberine göre oy pusulaları Ankara'da basılmaya başlandı. En uzun oy pusulası 97 santimetre ile İstanbul'da olacak. İstanbullular 22 parti ve 27 bağımsız adayın yer alacağı pusulada oy kullanacak.

Halktv.com'da yer alan habere göre İstanbul'daki oy pusulasında isimler sırasıyla şöyle yer alıyor:

AKP'den Murat Kurum
İYİ Parti'den Buğra Kavuncu
Memleket Partisi'nden Emre Berk Hacıgüzeller
Anavatan Partisinden Umut Çınar
Demokratik Sol Partiden (DSP) Nesim Pakır
Yeniden Refah Partisinden Mehmet Altınöz
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden Meral Danış Beştaş
Türkiye Komünist Partisinden Orhan Gökdemir
Anadolu Birliği Partisinden Osman Tekin
Zafer Partisinden Azmi Karamahmutoğlu
Türkiye Komünist Hareketinden Ziya İncedere
Bağımsız Türkiye Partisinden Cihan Erdoğanyılmaz
Yeni Türkiye Partisinden Burhanettin Aktürk
CHP'den Ekrem İmamoğlu
Hak ve Özgürlükler Partisinden Mustafa Aytaş
Ocak Partisinden Osman Çelik
Adalet Birlik Partisinden Muharrem Mutlu
Millet Partisinden Hasan Hüsnü Güler
Milli Yol Partisinden Hüseyin Işık
Demokrasi ve Atılım Partisinden İdris Şahin
Saadet Partisinden Birol Aydın
Vatan Partisinden İbrahim Okan Özkan

BAĞIMSIZ ADAYLAR
Bağımsız adaylar listesinde ise Vedat Taylan Yıldız, Yüksel Özden, Adem Bayraktar, Memet Ali Aydoğmuş, Burak Emre Çetin, Mirhat Tekin Brusk, Ahmet Soytürk, Orhan Çebi, Merve Karataş, Güven Akıcı, Ahmet Birikmen, Yaşar Polat, Habip Aksu, İshak Akbay, Hülya Kavuzlu Karaman, Vedat Öztürk, Galip Menteşe, Cemal Tarancı, Polat Erdoğan, Fatma Ragibe Kanıkuru Loğoğlu, Hüseyin Durmaz, Sena Elest Akıncı, Uğur Etlik, Atakan Bozyayla, Bilen Akpınar, Ömer Karvan ve Abdullah Arli isimleri bulunuyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 1 metre boyunda: İşte Türkiye'nin en uzun oy pusulası! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:27:46