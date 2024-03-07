Son rakamlar açıklandı: Almanlar da şaşkın!

Almanya'da Federal Göç ve Mülteciler Dairesi (BAMF) Şubat ayına ilişkin iltica başvurusu sayılarını kamuoyuyla paylaştı.







Şubat'ta ilk kez iltica başvurusu yapanların sayısı, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 18,9, Ocak ayına kıyasla ise yüzde 26,1 düşüş göstererek 19 bin 494 oldu.





DW Türkçe'nin haberine göre Şubat ayında ilk kez iltica başvurusu yapan kişilerin 5 bin 960'ının Suriyeli, 3 bin 2'sinin Afgan, 2 bin 863'ününse Türk vatandaşı olduğu görüldü. Bu ülkeleri Irak, Somali, İran, Kolombiya, Rusya ve Gine takip etti.





Almanya'da 2023'ün ilk iki ayında toplam 54 bin 333 kişi ilk kez sığınma başvurusunda bulunmuştu. Bu yılın aynı döneminde söz konusu sayı 47 bin 90'a düştü.







Açıklanan veriler, 2024 yılının Ocak ve Şubat aylarında yapılan başvuruların beşte üçünün Suriye, Afganistan ve Türk vatandaşlarına ait olduğunu ortaya koydu.





Bu yılın ilk iki ayında 14 bin 24 Suriye vatandaşı ilk kez iltica başvurusunda bulundu. Bu, 2023 yılına kıyasla yüzde 12,8'lik bir düşüşe işaret etti.





İlk kez başvuruda bulunan Afganistan vatandaşlarının sayısı da 2024'ün ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 38,9 düşerek 6 bin 679 oldu.





Bu yılın Ocak ve Şubat aylarında iltica başvurusu yapan Türk vatandaşlarının toplam sayısı ise 2023'ün ilk iki ayına kıyasla yüzde 12,3 artarak 6 bin 809'dan 7 bin 649'a yükseldi.





Başvuruların yarıdan fazlası reddedildi

BAMF verilerine göre, 2024'ün ilk iki ayındaki iltica başvurularının yüzde 45'ine olumlu yanıt verildi.





Suriye vatandaşlarının yaptığı başvuruların yüzde 86,5'i kabul edilirken bu oran Afganistan vatandaşlarında yüzde 67,1 olarak kayıtlara geçti.





Türk vatandaşlarının ise sadece yüzde 7,8'inin iltica başvurusu kabul edildi.