CHP'nin adayı Zafer Partisi'ne mi geçecek? Burcu Köksal krizi tırmanıyor

DEM Partililere yönelik ifadeleri nedeniyle tepki çeken CHP Afyon Belediye Başkan adayı Burcu Köksal’ın Zafer Partisi’ne geçebileceği öne sürüldü.







Gazeteci İpek Özbey'e konuşan Ümit Özdağ, Köksal'ın Zafer Partisi'nden randevu talep ettiğini söyledi. Özdağ, "Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır" ifadelerini kullandı.





'ZAFER PARTİSİ'NİN KAPILARI KÖKSAL'A AÇIK'

Özdağ, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise "Bölücüleri belediye yönetimine ortak etmeyi reddettiği için İmamoğlu tarafından CHP’den kovulan sayın CHP Afyon belediye başkan adayı Burcu Köksal’a Zafer Partisi’nin kapıları açıktır." dedi.





CHP'DEN AÇIKLAMALAR PEŞPEŞE GELDİ

Burcu Köksal, Afyonkarahisar Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında yaptığı konuşmada "Seçildiğimde Afyonkarahisar Belediyesi'nin kapıları, DEM Parti hariç bütün siyasi partilere açık olacak" demişti. Köksal, "AKP'nin adayı bunu söyleyemez, onlar ancak yaygara koparır, kapalı kapılar ardında pazarlık yaparlar" diye devam etmişti.





CHP’den yapılan açıklamada ise, CHP’li belediyelerinin kapılarının tüm yurttaşlara ve kimliklere açık olduğu belirtildi.





Köksal’ın açıklamaları, Genel Başkan Özgür Özel’den, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na kadar pek çok ismin tepkisini çekmişti.