İYİ Parti lideri Meral Akşener, CHP ile iş birliğini reddederek tüm illerde aday çıkarma kararı almasının ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na ateş püskürmeye devam ediyor.







Son olarak Mansur Yavaş, katıldığı bir canlı yayında Akşener’in teklifine ilişkin “Adaylığımda samimi olsaydı, altılı masada ismimi gündeme getirebilirdi" ifadelerini kullandı.





Akşener, Yavaş’ın bu açıklamasına ilişkin sert ifadeler kullandı. Akşener, “Partimizin tüm ilçe başkanları istifa etti. Kendisiyle çalıştığını itiraf etti. Yani cesareti İYİ Parti’ye göreymiş, kendisini alkışlıyorum. Adaylığı herkesin önünde teklif ettim ama kendisi millet için o cesareti gösteremedi. Şimdi o korkaklığını, partimize operasyon çekerek cesarete dönüştürmeye çalışıyor" dedi.







MANSUR YAVAŞ: SAMİMİ DEĞİLDİ

Yavaş, Habertürk’te katıldığı bir canlı yayında soruları yanıtladı.





Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, açıklamasında "Ben kırgın falan değilim. ‘Aday olmadı’ diye ben suçlanıyorum. Ben bunu artık en son Ulus’taki halde basın sorduğu zaman cevapladım. Gerçekten aday olmamı istiyorsanız, ‘hadi çık gel aday ol’ demekle olmaz, başka partide kaydım var. Sayın Davutoğlu da söylemiş ‘Sayın Yavaş’ın aday olmasını düşünüyorsanız ben getireyim masaya’ demiş. 1 gün önce beni arayıp ‘teklif getireceğim, böyle bir şey düşünür müsünüz?’ demesi lazımdır. Bu süreçte adaylığımla ilgili her yerde şunu söyledim, ‘6’lı Masa aday gösterirse aday olurum’. Herkes ‘korkak’ vs. diyordu. Ümit Özdağ da aday olmamı istiyordu. Aday olmalı mıydım hemen. Ankette kim çıkıyorsa bakılırdı. ‘Aday ol’ dense aday olmayacaktım. Ben zaten söyledim oybirliği olsaydı olurdum. Kazanacağımı düşünüyorum. Daha fazla konuşmak istemiyorum. Mahalli seçim ortamındayız. İnşallah Mayıs ayında yapacağımız görüşmede kamuoyunun bilmediği konuları bir kez konuşurum, bir daha konuşmam. Biz Ankara’da yaşayan ödediği vergilerden oy alıyoruz" demişti.





'KORKAK' İFADELERİ DAHA ÖNCE YALANLANMIŞTI



Meral Akşener, bir konuşmasında Nihal Atsız’ın bir şiirini okumuş ve şiirdeki ‘korkak yavaş’ ifadeleri dikkat çekmişti.





Akşener’in Mansur Yavaş’ı kastettiği düşünülse de İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu bir açıklama yaparak, “Söz konusu ifadelerin, kimi çevrelerce amaç ve bağlamından çıkarılarak kıymetli Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş’la ilişkilendirilmek istendiği görülmüştür. Bu iddialar tamamen gerçek dışı olup, böyle bir siyasi manipülasyonun amacına asla ulaşamayacağını önemle belirtmek isteriz” demişti.