Samanyolu Haber /Gündem / 10 Ekim Katliamı davasında karar duruşması: Sanık Erman Ekici'nin mazereti reddedildi /01 Temmuz 2024 12:06

10 Ekim Katliamı davasında karar duruşması: Sanık Erman Ekici'nin mazereti reddedildi

10 Ekim Katliamı davasının karar duruşması bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Sanık Erman Ekici'nin avukatı duruşmalara katılmamak için mazeret dilekçesi verdi, mahkeme mazereti reddetti.

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Ankara’da 10 Ekim 2015’te IŞİD’in saldırısı sonucu 103 kişinin yaşamını yitirdiği 10 Ekim Katliamı davasında bugün karar duruşması görülüyor.

Saat 09.30’da Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlayan karar duruşmasında 26 sanıktan 10'u hakkında karar verilmesi, IŞİD üyesi olduğu belirtilen 16 sanığın ise firari olmaları nedeniyle dosyalarının ayrılması bekleniyor.

26 Haziran’da görülen bir önceki duruşmada mahkeme heyeti yakınlarını kaybedenler ve yaralılar dinlenmişti. Sanıklardan Erman Ekinci’nin avukatının 3 gün sağlık rapor aldığı için savunmasının alınamayacağını kaydeden mahkeme başkanı, diğer sanık avukatlarının da öğleden sonraki duruşmaya katılmamaları nedeniyle savunmalarını alamadığı için duruşmayı ertelemişti.

ERMAN EKİCİ'NİN MAZERETİ REDDEDİLDİ

Mahkeme başkanı, Sanık Erman Ekici’nin avukatı Heyyam Fidan’ın duruşmalara katılmayacağına ilişkin mazeret dilekçesi gönderdiğini söyledi. Yargılamayı uzatmak için gönderdiği değerlendirmesiyle mazeretin reddine, CMK'den müdafii atanmasına karar verildi.

Sanıklar son savunmalarına başladı.
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