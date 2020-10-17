10 yıl hapis verilen Ergenekon hakimi: Şimdi olsa yine aynı kararları veririm

Ergenekon Davası’nın hakimlerinden Hüsnü Çalmuk, “Zaman makinesiyle geri dönecek olsam, Ergenekon’la ilgili aynı kararın hazırlanmasına imza atarım” dedi.





İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Hüsnü Çalmuk ve avukatı katıldı. Duruşmada, davanın müdahillerinden eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ ile emekli orgeneraller Tuncer Kılınç ve Hurşit Tolon’u da avukat İlkay Sezer temsil etti.





‘YILLARDIR DİJİTAL RAPOR BEKLENİYOR’

Duruşmada savunma yapan Çalmuk, 4 yıl 3 aydır tutuklu olduğunu ve bu davadan kimseye ekmek çıkmayacağını belirterek, “Kısır bir döngü söz konusu. Buradan kimseye ekmek çıkmaz. Yıllardır dijital verilere ilişkin rapor bekleniyor, gelmedi. Suçsuzum hakkımda beraat kararı verilmelidir” dedi.





“GERİYE DÖNECEK OLSAM YİNE KARARA İMZA ATARIM”





“Zaman makinesiyle geri dönecek olsam, yine Beşiktaş’taki DGM’ye (Devlet Güvenlik Mahkemeleri) dönsem, Ergenekon’la ilgili aynı kararın hazırlanmasına imza atarım” diyen Çalmuk, “Gece yarılarına kadar çalıştım. Devleti koruduğum için buradayım. Ergenekon terör örgütü yaptıklarıyla adeta kaosun kaldırım taşlarını döşemiştir. Yapılan erken müdahalelerle yapacakları darbe, teşebbüs aşamasında kalmıştır” dedi.





Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Çalmuk’a “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan önce alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası verdi. Suçun Terörle Mücadele Kanunu kapsamında olması sebebiyle cezayı yarı oranda arttırarak 12 yıla çıkaran heyet, cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alarak 10 yıla düşürdü. Heyet, Çalmuk’un tutukluluk halinin devamına karar verdi.





Heyet, Çalmuk'un “anayasayı ihlal”, “cebir ve şiddet kullanarak TBMM’yi ortadan kaldırmaya teşebbüs” ve “cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti’ni ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlarından ise beraatine karar verdi.