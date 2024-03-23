10 yıl sonra bir ilk: Almanya Cumhurbaşkanı, Türkiye’yi ziyaret edecek

Sosyal Demokrat Partili (SPD) siyasetçi Steinmeier, hem Türkiye’nin reformlarla Avrupa Birliği’ne (AB) yakınlaştığı yıllara, hem de demokrasideki büyük gerilemeyle gittikçe otoriterleşmesine yakından tanıklık eden bir isim.





Oysa Almanya cumhurbaşkanları görev süreleri boyunca yurtdışı programlarına aslında Türkiye’yi de dahil ediyor. Steinmeier’den önce en son 2014 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Joachim Gauck, 2010 yılında da dönemin Cumhurbaşkanı Christian Wulff Türkiye’yi ziyaret etmişti.





Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Nisan ayında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.DW Türkçe’nin edindiği bilgiye göre Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Türkiye’ye ilk devlet ziyaretini Nisan ayının son haftasında gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Ziyaret, 10 yıl gibi uzun bir aradan sonra Almanya’dan cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleşecek ilk ziyaret olması bakımından büyük önem taşıyor.2005-2009 yılları ve 2013-2017 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev yapan Steinmeier, Ankara’ya çok sayıda ziyaret gerçekleştirdi. Ancak 2017 yılında Cumhurbaşkanı olan, 2022’de ikinci kez seçilen Steinmeier, Erdoğan’ın ısrarlı davetine rağmen bugüne kadar Türkiye’yi ziyaret etmemeyi, beklemeyi tercih etti.Yerel seçimlerden sonra Berlin-Ankara hattında yoğunlaşacak diplomasi trafiği kapsamında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de Almanya’yı ziyaret etmesi bekleniyor.Avrupa Birliği’nin en büyük ekonomisi Almanya, Türkiye’nin en önemli dış ticaret ortağı konumunda. Şimşek’in, Türkiye ekonomisinin zor bir süreçten geçtiği ve hükümetin uluslararası finansman aradığı bir süreçte Berlin’i ziyaret edecek olması bu nedenle önem taşıyor. Şimşek’in ziyaretini Mayıs ayında gerçekleştirmesi için planlamaların sürdüğü, Berlin’de siyasi temaslarının yanı sıra Alman iş dünyası temsilcileri ve yatırımcılarla bir araya gelmesinin de öngörüldüğü belirtiliyor.Eylül ayında ise Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Berlin’de Almanya-Türkiye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komisyonu (JETCO) toplantısına ev sahipliği yapacak. Geçen hafta Berlin’de temaslarda bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın bu toplantı için yeniden Almanya’ya gelmesi bekleniyor.