Samanyolu Haber /Gündem / 100 milyon euroya aldılar 21 milyon dolara satıyorlar; THK'da kayyım krizi /24 Eylül 2023 11:38

100 milyon euroya aldılar 21 milyon dolara satıyorlar; THK'da kayyım krizi

Türk Hava Kurumu kayyumunun, yıllarca Sağlık Bakanlığı’na kiralanan 12 ambulans helikopteri yok pahasına satacağı ortaya çıktı. Tanesi 100 milyon Euro’ya alınan helikopterler için sadece 21 milyon dolar değer biçilirken, satışın ertelenen ödemeler karşılığı yapılacağı belirtildi.

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Dört yıldır kayyum tarafından yönetilen Türk Hava Kurumu’nda (THK) skandal gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. 

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, kayyım heyeti şimdi de gözünü ambulans helikopterlere dikti.

THK, uzun yıllar boyunca Sağlık Bakanlığı’na ambulans helikopterler kiraladı. Beş kişilik Kayyım Heyeti’nin ıslak imzalarının da yer aldığı THK karar defterlerinde, yıllarca bakanlık tarafından kullanılan ambulans helikopterlerin satışı için karar alındığı belirtildi. 

Kararda, THK’nin 27 Aralık tarihinde ertelenen ödemelerinin başlayacağı, bu nedenle helikopterlerin satılması gerektiği ve satıştan elde edilecek gelir ile borçların ödeneceği iddia edildi. Aksi takdirde de kurumun ekonomik olarak sıkıntılı bir sürece gireceği de belirtildi. Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi ise Kayyum Heyeti’nin satış kararına onay verdi.

Satılacak helikopterler için bir bilirkişi raporu da hazırlatıldı. Raporda, tanesi 100 milyon avroya alınan 12 helikopter için KDV hariç 21 milyon dolar değer biçildiği belirtildi. Helikopterlerin gelecek günlerde satılması bekleniyor.  

AKP’DE ÇALIŞIYOR
Türk Hava Kurumu’na 2019 yılında kayyım atayan Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesi Hakimi Ömer Azküçük’ün AKP’de çalıştığı açığa çıkmıştı. Azküçük hakimlikten emekli olduktan sonra 14 Mayıs genel seçimlerinde AKP’den Denizli milletvekili aday adayı oldu ancak aday gösterilmedi. Ardından da AKP’nin seçim strateji bürosunda çalışmaya başladı.
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