108 sanıklı Kobani davası pazartesi başlayacak

28’i tutuklu 108 sanıklı davada, ilk duruşma Sincan Cezaevi Kampüsü’ndeki Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. IŞİD’in Kobani’ye saldırdığı Ekim 2014’te “sınırın insani yardımlar için açılması ve IŞİD’e verilen desteğin sona erdirilmesi” amacıyla Türkiye’de başlayan protestolardan HDP sorumlu tutularak altı yıl sonra dava açılmıştı.





Mezopotamya Ajansı’nın haberine göre HDP, dava için günlerdir yoğun mesai harcıyor. Dosyada bin 200 avukat savunmayı üstlenmek amacıyla mahkemeye yetki belgesi sundu.





HUKUK ÖRGÜTLERİ DE TAKİP EDECEK







Yetki belgesi sunanların dışında çok sayıda avukat da davayı takip edecek. Adalet İçin Hukukçular, Avukat Dayanışması, Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Çağdaş Avukatlar Grubu (İstanbul ve İzmir), Demokrasi İçin Hukukçular, Kartal Hukukçular Derneği, Katılımcı Avukatlar, Toplumsal Hukuk, Sosyal Hukuk, Özgürlük İçin Hukukçular Derneği (ÖHD), Özgürlükçü Demokrat Avukatlar gibi hukuk kurumları davayı yakından takip edecek.





İzmir, Diyarbakır, Van, Şırnak, Urfa, Dersim, Hakkari, Ağrı, Bursa, Mardin barolarından başkan ve temsilci düzeyinde davaya katılım sağlanacak. Katılımcı barolar hem destek hem de gözlemci sıfatıyla duruşmalarda yer alacak.





30’DAN FAZLA ÜLKEDE DAYANIŞMA EYLEMLERİ





Yurt dışından da çok sayıda heyet davayı takip etmek için Türkiye’ye gelecek. Ayrıca, duruşmanın başlayacağı 26 Nisan günü 30’dan fazla ülkede, HDP ile dayanışma ve Kobani’yi sahiplenme kapsamında eylemler düzenlenecek. Türkiye’den de muhalefet partileri ile sendikalar, insan hakları kurumları ve sivil toplum örgütlerinden çok sayıda temsilci davaya katılacak.





DAVA HAKKINDA





IŞİD’in Kobani’ye saldırdığı dönemde 6-8 Ekim 2014 tarihleri arasında yaşanan eylemler nedeniyle HDP yönetimine dönük Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan “Kobani soruşturması” iddianamesi, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.





İddianamede 108 kişi için “devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozma” ve 37 kez “öldürme” başta olmak üzere çeşitli suçlardan cezalar talep ediliyor.





Dava kapsamında yargılanalar arasında HDP eski Eşbaşkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş, yerine kayyum atanan Kars Belediye Eş Başkanı Ayhan Bilgen, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) eski Eş Genel Başkanı Emine Ayna, HDP eski Milletvekili Aysel Tuğluk, DBP eski Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel ve Diyarbakır eski Belediye Eş Başkanı Gültan Kışanak gibi kamuoyunca bilinen isimler de bulunuyor.