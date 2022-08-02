11 Eylül saldırısını planlayan Zevahiri nasıl öldürüldü?

11 Eylül saldırılarının planlayıcılarından El Kaide lideri Eymen el Zevahiri'nin CIA tarafından Kabil’de düzenlenen operasyonla öldürülmesi dünya gündeminin başına yerleşti.







2001'de dünyayı sarsan ABD'deki 11 Eylül saldırıları sonrasında istihbarat kurumlarının başına 25 milyon dolar ödül koyarak peşine düştüğü Zevahiri'nin öldürüldüğü operasyonla ilgili ayrıntılar da ortaya çıktı.





Sözcü'de yer alan habere göre Usame Bin Ladin’in 2011’de Pakistan'da ABD'nin özel operasyonuyla öldürülmesinin ardından El Kaide yönetimini devralan Zevahiri'nin ölümü, örgüte ağır darbe vurdu. ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada “Adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, Birleşik Devletler sizi bulur ve çıkarır” dedi.





‘DİKKAKTLİ VE SABIRLI ÇABALAR SONUCU BULUNDU’



ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Eymen el Zevahiri'nin pazar günü Kabil'de kaldığı evin balkonunda öldürüldüğünü duyurdu. Adını açıklamayan yetkili, yıllardır saklanan teröristin yerinin “dikkatli ve sabırlı çabalar sonucu” belirlendiğini, Taliban'ın geçen yıl ağustosta Afganistan'da iktidarı yeniden ele geçirmesinin ardından CIA'in ülkeye yoğunlaştığını anlattı.







Bu yıl Zevahiri'nin eşi, kızı ve torunlarıyla Kabil'deki “güvenli bir eve” yerleştiği bilgisi alındığını kaydeden yetkili, çok yönlü istihbarat çalışmalarıyla belirlenen kişinin El Kaide lideri olduğunun kesinleştiğini aktardı. Konuyla ilgili bilgilerin nisandan itibaren ABD Başkanı Biden'a verilmeye başlandığı, operasyonun evin konumu ve yapısı, hava şartları ve diğer etkenler düşünülerek dikkatle planlandığı kaydedildi.





BALKONDA CEHENNEM ATEŞİ FÜZESİYLE ÖLDÜRÜLDÜ



El Kaide liderinin öldürüldüğü saldırıda ailesinin yara almadığı belirtildi. Zevahiri, pazar günü CIA’in İHA’larından atılan “hellfire” (cehennem ateşi) füzeleriyle Kabil'deki evin balkonunda öldürüldü.







Terör örgütü liderinin daha önce Bin Ladin'in de öldürüldüğü Pakistan'da saklandığı söylentileri vardı. Üst düzey bir Taliban yetkilisi, Zevahiri'nin daha önce Helmand'da kaldığını ancak Afganistan'da iktidarın el değiştirmesi sonucu başkent Kabil'e yerleştiğini söyledi.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise, Taliban'ın Zevahiri'ye yardım ve yataklık yaparak Doha Anlaşması'nın ciddi biçimde ihlal ettiğini kaydetti. Eski ABD Başkanı Barack Obama, operasyonun 11 Eylül saldırılarında yakınlarını kaybedenlere biraz olsun huzur verdiğini umduğunu dile getirdi. Suudi Arabistan da operasyonu memnuniyetle karşıladığını açıkladı.





Daha önce de birçok defa öldüğü söylentileriyle gündeme gelen Zevahiri, son olarak nisanda yayınlanan videosunda Hindistan'da kadınların türban için mücadelesini övmüştü.