Samanyolu Haber /Spor / 12 Dev Adam son maçtan da galip ayrıldı /22 Şubat 2021 22:49

12 Dev Adam son maçtan da galip ayrıldı

Son maçlar öncesinde Eurobasket 2022'ye katılma hakkını elde eden 12 Dev Adam, Hırvatistan'ı 84-78 yenerek grup maçlarını galibiyetle tamamladı.

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Eurobasket 2022'ye katılma hakkını elde eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, eleme grubundaki son maçında Hırvatistan ile karşılaştı. 12 Dev Adam, Hırvatistan'ı 84-78 yenerek gruptaki son maçını da kazanmasını bildi.

A Milli Takım, Furkan Haltalı'nın smaç basketiyle 4. dakikada 7-4 öne geçti. Buna Dreznjak ile cevap veren Hırvatistan, Filipovic ile bir basket buldu ve 6. dakikada üstünlüğü ele geçirdi: 7-10. Buğrahan Tuncer ile hücumda iyi organize olan Türkiye karşısında son saniyede 3 serbest atış fırsatı bulan Hırvatistan bunları Filipovic ile iyi değerlendirdi ve ilk çeyrek 21-21 beraberlikle geçildi.

Karşılaşmanın ikinci periyodunda da çekişme sürdü ve 15. dakika 29-29 beraberlikle geçildi. Buğrahan ile hücumda iyi organize olan Türkiye, son dakika içinde 6 sayılık üstünlük (42-36) yakalarken, ilk yarıyı da 42-40 önde tamamladı.

İkinci yarıya Melih Mahmutoğlu'nun 4 sayısıyla başlayan Türkiye, Alperen'in basketiyle 22. dakikada yeniden 6 sayılık üstünlük yakaladı: 48-42. Milliler alan savunmasıyla rakibi durdurmaya çalıştıysa da dış atışlardan yediği basketlerle skor üstünlüğünü Hırvatistan'ın almasına engel olamadı. Hırvatistan, Mustapic'in 3 sayılık basketiyle 3. çeyreği 65-62 önde geçti.

Alan savunmasını sürdüren milli takım, Buğrahan ve Larkin ile üst üste 3 sayılık basketler bularak 34. dakikada 72-70 üstünlük yakaladı. İyi savunmasıyla rakibine kolay sayı fırsatı vermeyen Türkiye, karşılaşmadan 84-78 galip ayrıldı.
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