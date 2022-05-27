12 Türk balıkçı Kırım’da gözaltında

Türkiye’nin en büyük balıkçı barınağı olan İstanbul’daki Rumelifeneri’nden Rusya’nın Kırım Yarımadası açıklarına kalkan avına giden 12 balıkçının gözaltına alındığı öğrenildi. Savaş nedeniyle balıkçılık faaliyetlerine ara verilirken Türk balıkçıların ekonomik ve ticari değeri yüksek kalkan balığı avlamak için Kırım Yarımadası’na gittiği öğrenildi. Rumelifeneri’nden Kırım’a giden iki teknenin yaklaşık 1 hafta boyunca 1500 kalkan balığı avladığı, İstanbul’a dönmek üzere yola çıktıktan sonra gözaltına alındığı belirtildi.





İki teknenin de 40-50 deniz mili açıkta devriye gezen Rus savaş gemisi tarafından durdurulduğu ortaya çıktı. İstanbul’a yakın olmalarına rağmen teknelerdeki kalkan balıklarının izinsiz avlandığını gerekçe gösteren Rus donanmasının 12 balıkçıyla birlikte tekneleri Sivastopol yakınlarındaki bir limana götürdüğü belirtildi. 18 Mayıs günü gerçekleşen gözaltının ardından 1500 kalkan balığına el koyan Rus yetkililerin Türk balıkçıların teknelerinde kalmalarına izin verdiği ama uydu telefon dahil tüm iletişim olanaklarını kestiği de vurgulandı. Balıkçıların ailelerinin haberi öğrendikten sonra Türk Dışişleri Bakanlığı’na başvurduğu ve diplomatik girişimlerin devam ettiği de bilgiler arasında.





DONBAS’A AĞIR BOMBARDIMAN



