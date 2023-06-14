12 yaşındaki Züleyha’nın beyninde tümör çıktı

15 Temmuz’dan sonra cemaate yönelik soruşturmalar kapsamında 6 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve 2 yıldır cezaevinde olan edebiyat öğretmeni Adem Erkol’un kızı 12 yaşındaki Züleyha Erkol’un beyninde tümör tespit edildi. Fizik öğretmeni olan annesi Zeynep Erkol’u 10 ay önce kanserden kaybeden küçük kız dün İstanbul Bahçelievler Memorial Hastanesi’nde acil olarak ameliyat edildi.



Kronos’tan Sevinç Özarslan’a konuşan Züleyha’nın amcası Murat Erkol, “Züleyha’da annesinin ve babasını yaşadıkları yüzünden tümör çıktı. Kızımıza annem bakıyordu. Çocuk son bir aydır kusuyormuş. Doktora götürünce beyninde büyük bir kitle çıktı, dün hemen acil ameliyata aldılar. Çok korktuk ama ameliyat iyi geçti. Tümör kötü huylu mu iyi huylu mu şu an bilmiyoruz. Doktor, ‘Kökünü temizledik dedi, iç kanama olmazsa tekrar nüksetmez, ışın tedavisine gerek kalmadan kontrol altında tutarız’ dedi” ifadelerini kullandı.



ANNESİ BERAAT ETMİŞTİ



Züleyha’nın babası Adem Erkol, 15 Temmuz’dan sonra Eylül 2016’da tutuklanıp Sakarya Ferizli L Tipi Cezaevine konuldu. 11 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilen Erkol, cezası onanınca iki yıl önce tekrar tutuklandı. Eşiyle aynı dershanede çalışan anne Zeynep Erkol’a da aynı soruşturmalar kapsamında 6 yıl 3 yıl ceza verilmişti.



Yargıtay tarafından cezası bozulan ve beraat eden Zeynep Erkol’un maruz kaldığı hukuksuzlukları kaldıramadığı için akciğer kanserine yakalandığı belirtildi. Ameliyattan sonra iyileşirken, eşi tekrar tutuklandığı için üzüntüden tümör bütün vücuduna yayılan Erkol, 3 Ağustos 2022’de 38 yaşında hayatını kaybetti.



‘YASA HASTA ÇOCUĞU OLAN BABALARI DA KAPSAMALI’



Geçtiğimiz nisan ayında Resmi Gazete’de yayınlanan ve kamuoyunda “Yusuf Kerim maddesi” olarak bilinen kanuna göre, çocuğu hasta olan tutuklu annelerin infazı erteleniyor.



Bu yasanın babaları da kapsaması gerektiğini ifade eden amca Murat Erkol, “Bu kanun eksik çıktı. Sadece annelerin tahliye edilmesi diğer çocuklara haksızlık. Babası tutuklu olan birçok hasta çocuk var. Bizim başımıza gelince yakinen tecrübe ettik. Züleyha annesini kaybetti, babası yanında yok, tahliye edilmesini istiyoruz” diye konuştu.