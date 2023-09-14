Samanyolu Haber /Gündem / 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp kurtarılan ABD'li dağcı: Amacım oraya geri girmek /14 Eylül 2023 14:59

1200 metre derinlikte rahatsızlanıp kurtarılan ABD'li dağcı: Amacım oraya geri girmek

Anamur'daki Morca Mağarası'nda 1040 metrede tedavi edilerek kurtarılan ABD'li Mark Dickey, düdene geri girip yarıda bıraktığı keşfi tamamlamak istiyor: "Mağaranın en alt tarafında bir gölet var. Orayı geçmek istiyorum."

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Mersin'in Anamur ilçesindeki Morca Mağarası'nda 1200 metre derinlikte rahatsızlanıp, getirildiği 1040 metredeki tedavisinin ardından 11’inci günde kurtarılan 40 yaşındaki ABD'li Mark Dickey, araştırmalarını tamamlamak için mağaraya dönmek istediğini söyledi.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde normal servise alınan Mark Dickey, nişanlısı Jessica Van Ord, Başhekim Doç. Dr. Bahar Aydınlı ile birlikte basın mensupları ile bir araya geldi.

'ORAYA İNMEMİN EN ÖNEMLİ SEBEBİ BİLİM'

Mağaradan kurtulmasında emeği geçenlere teşekkür edip sözlerine Türkçe olarak 'Merhaba Türkiye' diyerek başlayan Mark Dickey, "Düne kadar yoğun bakımda tedavi görüyordum. Bugün hayatta olduğum için büyük bir şükran duyuyorum" dedi. Kendisine yardım edenlere ve hükümete teşekkür eden Dickey, gazetecilerin Morca Mağarası'na inme nedenini sorması üzerine şunları söyledi:

"Türkiye mağaracılar organizasyonu tarafından yürütülen bir keşif aslında. Bu mağara keşfinin yapılmasının en önemli sebebi bilim. Çünkü mağaralar insanların girmediği, insanların ulaşmadığı yerlerdir. Dolayısıyla oradan alınan örnekler, orada yaşayan canlılar bilim için çok önemli bir keşif oluyor. Aldığımız örneklerin bilime faydası oluyor."


'KEŞFİ TAMAMLAMAK İSTİYORUM'

Kurtarma operasyonu sırasında ümitsizliğe kapılmadığını vurgulayan Dickey, şöyle konuştu:

"Bulunduğun durumun gerçek anlamda farkına vardığın zaman 'Büyük ihtimalle öleceğim' diyebiliyorsunuz ama yine de ümitsizliğe kapılmadım. Mağara keşiflerine de bundan sonra devam edeceğim. Çünkü aslında bu başına gelen tıbbi durum çok olan bir şey değil. Bu bir şanssızlık. İnsanların başına hayatın her alanında bir şey gelebilir. Baktığınız zaman mağaracılık birçok spor içinde daha güvenli diyebiliriz.

Dolayısıyla devam edeceğim. Morca Mağarası'na da yeniden girmeyi çok isterim. Amacım oraya geri girip yarıda bıraktığım keşfi tamamlamak istiyorum. Mağaranın en alt tarafında bir gölet var. Orayı geçmek istiyorum. Geçen sene 100 metre tırmandım. Amacım o gölün karşısına geçmek."
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