13 bin 500'den fazla Rus askeri öldürüldü





Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı. Açıklamada Rus Ordusu'nun 13 bin 500'den fazla askerini kaybettiği kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk da sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını bildirdi





Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi. Ruslar 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.