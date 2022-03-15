Samanyolu Haber /Dünya / 13 bin 500'den fazla Rus askeri öldürüldü /15 Mart 2022 12:34

13 bin 500'den fazla Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

13 bin 500'den fazla Rus askeri öldürüldü


Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-15 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı. Açıklamada Rus Ordusu'nun 13 bin 500'den fazla askerini kaybettiği kaydedildi. Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk da sivillerin tahliyesi için 9 insani yardım koridoru oluşturulmasının onaylandığını bildirdi 

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 13 bin 500'den fazla askeri öldürüldü, Ruslara ait 81 uçak, 95 helikopter, 404 tank, 1279 zırhlı araç, 150 top, 64 roketatar sistemi ve 36 hava savunma sistemi imha edildi. Ruslar 640 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 9 İHA da kaybetti.
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