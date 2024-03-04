Samanyolu Haber /Gündem / 14 kişi ölmüştü: Makinistlerin maç izlediği ortaya çıktı /04 Mart 2024 13:55

14 kişi ölmüştü: Makinistlerin maç izlediği ortaya çıktı

Hindistan'da ekim ayında iki trenin çarpışması sonucu 14 kişinin öldüğü kaza öncesinde, trenlerden birinin makinistlerinin telefonlarından Hindistan-İngiltere kriket maçını izlediği açıklandı.

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Hindistan'ın Andra Pradeş eyaletinde Ekim 2023'te meydana gelen ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan tren kazası sırasında makinistlerin telefonlarından İngiltere ve Hindistan arasındaki kriket maçını izlediği ortaya çıktı.

İki trenin çarpıştığı olay öncesinde, trenlerden birinin içindeki makinistler sinyali kaçırmıştı. Demiryolları Bakanı Ashwini Vaishnaw, makinistlerin telefonlarından kriket izlediğini, bu sebeple dikkatlerinin dağıldığını söyledi. Hindistan'ın bir günlük Dünya Kupası'nda İngiltere'yi ağırladığı gün yaşanan kazaya ilişkin konuşan Vaishnaw, "Andra Pradeş'teki son olay tren makinisti ile yardımcı makinistin kriket maçı sebebiyle dikkatlerinin dağılması dolayısıyla yaşandı" dedi.

"DİKKAT DAĞINIKLIĞINI TESPİT ETMEK İÇİN SİSTEM KURUYORUZ"
Vaishnaw, bu tür dikkat dağınıklıklarını tespit etmek için bir sistem kurduklarını, bu sayede makinistler ile yardımcılarının 'tamamen treni sürmeye odaklı olacağını' anlattı. 

29 Ekim 2023'te oynana Hindistan-İngiltere kriket maçını, yüz binlerce kriket taraftarı canlı izlemiş, Dünya Kupası maçını ev sahibi Hindistan kazanmıştı. Öte yandan, geçen ay yaşanan başka bir olayda da bir yük treninin makinisti olmadan 70 kilometre boyunca yol aldığı ortaya çıkmıştı. 50 vagonun kendi başına yaklaşık 2 saat boyunca yol aldığının anlaşılması üzerine istasyon şefi ile üç diğer personelin işine son verilmişti.
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