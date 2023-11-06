'15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Avcu dosyasının suçlanan askerle ilgisi yok'

Kalabalığa ateş açan keskin nişancıların varlığının kanıtlandığı Boğaziçi köprüsünde, köprüde bulunan askerler, silahların balistik incelemeleri dahi yapılmadan katil zanlısı ilan edildi.













Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz’da hayatını kaybeden 251 kişinin ölümü yeterince araştırılmadı.Hayatının baharında toprağa verilen cenazelerin gerçek failleri belirlenemedi. Bugüne kadar kalabalığa ateş açan keskin nişancıların varlığından hep bahsedilse de iddiaların üzerine hiç gidilmedi.“Bu İftira Bize Yapışmaz” mottosuyla 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin gerçek katillerini arayan ’15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu’ bugüne kadar 63 cinayeti aydınlattı.Platformun sorumluluğunu üstlenen Selçuk Adıgüzel, kendi adına açtığı YouTube kanalında bugün yayınlanan yeni bir videoda 64. ölümü aydınlatıyor.Adıgüzel’in ele aldığı son dosya, o gece Genelkurmay Başkanlığı önünde hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan 22 yaşında Mustafa Avcu’nun dosyası.Avcu’nun ölümünden Genelkurmay Başkanlığı bölgesindeki askerlerin sorumlu tutulduğunu söyleyen Adıgüzel, “Otopsiyi İncelediğiniz zaman aslında sonucun bambaşka olduğunu kuvvetle muhtemel. Avcu’nun yerleştirilmiş polis kökenli olması kuvvetle muhtemel keskin nişancılar tarafından vurulduğuna dair çok açık deliller olduğunu görüyoruz” dedi.İşte Adıgüzel’in Avcu cinayetini anlattığı o videosu: