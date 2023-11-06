Samanyolu Haber /Gündem / '15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Avcu dosyasının suçlanan askerle ilgisi yok' /06 Kasım 2023 21:21

'15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Avcu dosyasının suçlanan askerle ilgisi yok'

15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 251 kişinin ölümünü araştırma platformunun sorumluluğunu üslenen Selçuk Adıgüzel yeni yayınladığı videoda, o gece hayatını kaybedenlerden Mustafa Avcu'nun dosyasının suçlanan asker ile ilgili olmadığını ortaya koyuyor.

SHABER3.COM

Bold Medya'da yer alan habere göre 15 Temmuz’da hayatını kaybeden 251 kişinin ölümü yeterince araştırılmadı.

Hayatının baharında toprağa verilen cenazelerin gerçek failleri belirlenemedi. Bugüne kadar kalabalığa ateş açan keskin nişancıların varlığından hep bahsedilse de iddiaların üzerine hiç gidilmedi.

Kalabalığa ateş açan keskin nişancıların varlığının kanıtlandığı Boğaziçi köprüsünde, köprüde bulunan askerler, silahların balistik incelemeleri dahi yapılmadan katil zanlısı ilan edildi.

GERÇEK FAİLLERİN PEŞİNDE

“Bu İftira Bize Yapışmaz” mottosuyla 15 Temmuz’da hayatını kaybedenlerin gerçek katillerini arayan ’15 Temmuz Ölümlerini Araştırma Platformu’ bugüne kadar 63 cinayeti aydınlattı.

Platformun sorumluluğunu üstlenen Selçuk Adıgüzel, kendi adına açtığı YouTube kanalında bugün yayınlanan yeni bir videoda 64. ölümü aydınlatıyor.

Adıgüzel’in ele aldığı son dosya, o gece Genelkurmay Başkanlığı önünde hayatını kaybeden Gazi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde okuyan 22 yaşında Mustafa Avcu’nun dosyası.

Avcu’nun ölümünden Genelkurmay Başkanlığı bölgesindeki askerlerin sorumlu tutulduğunu söyleyen Adıgüzel, “Otopsiyi İncelediğiniz zaman aslında sonucun bambaşka olduğunu kuvvetle muhtemel. Avcu’nun yerleştirilmiş polis kökenli olması kuvvetle muhtemel keskin nişancılar tarafından vurulduğuna dair çok açık deliller olduğunu görüyoruz” dedi.

İşte Adıgüzel’in Avcu cinayetini anlattığı o videosu:


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber '15 Temmuz’da hayatını kaybeden Mustafa Avcu dosyasının... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:34:11