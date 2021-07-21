15 temmuz propaganda filmi gişede çakıldı, IMDB puanı da '1.0'

15 Temmuz darbe girişiminin beşinci yılında iktidar medyasının büyük destek verdiği 15/07 Şafak Vakti gişede adeta çakıldı. Film 263 sinema gösterilmesine rağmen sadece 20 bin 810 kişi tarafından izlenerek yerli sinema tarihinin en kötü başlangıçlarından birini yaptı.





IMDb PUANI 1.0





BOX Office’teki bilgilere göre; Erkan Petekkaya, Baran Bölükbaşı, Tugay Mercan, Serkan Ercan ve Nazan Diper gibi oyuncuların rol aldığı film, ilk bir haftada 20 bin 810 izlenme ve 453 bin TL hasılatla en kotu başlangıç yapan filmlerden biri oldu. Filmin IMDb puanı da en düşük seviyelerde yer aldı. Filmin IMDb puanı 1.0 oldu.





PARASI EL KONULAN KOZA ALTIN VE İSTİKBAL’DEN







İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter’dan 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin ‘Şafak Vakti’ filminin görüntülerini paylaşmıştı.





Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca desteklenen “15/07 Şafak Vakti” filminin finansmanı için kayyım atanan ve el konulan Koza Altın ve İstikbal Mobilya gibi şirketlerden ve Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu bankalarından kaynak aktarılması dikkati çekmişti.





1 saat 35 dakikalık film, Film, senaryo icabı 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimi sırasında halkın farklı kesimlerinden insanların yaşadıklarını anlatıyor.





FİLM İÇİN TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KAPALI DEKORU İNŞA EDİLMİŞTİ





Hazırlıkları Kasım 2020’de başlayan film için Türkiye’nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Çengelköy 12 biner metrekarelik kapalı alana inşa edildi. Film için toplam 24 bin metrekare kapalı alan dekor hazırlandı. 3 Şubat 2021’de başlayan dekor inşa çalışması 40 günde tamamlandı ve 15 Mart’ta filmin çekimlerine geçildi. 8 hafta süren çekimler boyunca, 150 kişilik ekip ve 7 bin 500 yardımcı oyuncu görev alırken, 1250 aksesuar araç, tank ve askeri kamyon kullanıldı.





IMDb NEDİR?





IMDb internet üzerinde bulunan milyonlarca film, dizi, animasyon, televizyon programı ve oyuncuların bilgilerini barındıran bir sitedir. Internet Movie Database (İnternet film veritabanı) açılımıyla bilinir. Puanlama sistemi sayesinde filmlerin beğenilme derecelerini gösterir. IMDb, herkese açık bir üyelik sistemine sahip. Ücretli veya ücretsiz olarak üye olunabiliyor. Ücretli üyelerin ayrıcalıkları ve proimdb adlı ayrı bir siteleri de var.





Kayıtlı kullanıcılar sitedeki tüm içeriklere 1 ila 10 arasında puan vererek filmin ortalama puanını belirliyor.





Dünyadaki milyonlarca seyirci IMDb puanına göre filmleri izleyip izlemeyeceklerine karar veriyor.



