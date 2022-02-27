15 Temmuz sürecinde hayatını kaybeden 793 kişi adına özel sergi

Programda, Almanya’da siyasi mülteci olan, uluslararası sergilere katılan ve Türkiye’de de 20 yılı aşkın sanat öğretmenliği yapan Ümmü Körkün’ün 20 eseri özel bir sergiyle katılımcılara sunuldu.









Ayrıca, hapishane şartları içinde yapılıp Amerika’ya ulaştırılan 100’den fazla eser açık arttırmaya sunuldu. Eserlerin arasında zeytin çekirdeğinden yapılan ve duvarlara sürtülerek şekil verilen tesbihler, etamin ve örgüden oyuncaklar, sabun kutusundan araba, boncuktan bileklik ve kitap ayraçları, hat ve Ebru sanatı gibi birçok eser bulunuyor. Açık arttırma geliri yine vefat edenler adına 3 İngilizce 3 Türkçe olmak üzere 6 adet fotoğraf albümü ve bir belgesel çalışmasında kullanılacak.















4 saat süren programa aralarında Amerikalılar’ında olduğu gazeteci, yazar ve aktivistlerin de bulunduğu 20 konuşmacı katıldı. Konuşmacılar hatıralarını ve değerlendirmelerini paylaştı. Misafirlere program sonunda ASTnin en son çıkan 140 sayfalık “Art for Human Rights” kitabi ve “Hayatını Kaybeden 793 Kişiyi asla Unutma!” etiketli ikram kutuları da hediye edildi.









