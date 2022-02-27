Samanyolu Haber /Gündem / 15 Temmuz sürecinde hayatını kaybeden 793 kişi adına özel sergi /27 Şubat 2022 12:40

15 Temmuz sürecinde hayatını kaybeden 793 kişi adına özel sergi

ABD merkezli AST (Advocates of Silenced Turkey) kurumu tarafından ‘Commemoration for the Persecuted Lives in Turkey and Art Exhibition’ (Türkiye’de Zulüm Gören Yaşamları Anma ve Sanat Sergisi) başlığıyla bir program düzenlendi. Programa katılan yaklaşık 200 kişi katılırken 15 Temmuz surecinde yaşatılan hukuksuz ortamdan dolayı hayatlarını kaybeden 793 kişi anıldı.

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Programda, Almanya’da siyasi mülteci olan, uluslararası sergilere katılan ve Türkiye’de de 20 yılı aşkın sanat öğretmenliği yapan Ümmü Körkün’ün 20 eseri özel bir sergiyle katılımcılara sunuldu. 


Ayrıca, hapishane şartları içinde yapılıp Amerika’ya ulaştırılan 100’den fazla eser açık arttırmaya sunuldu. Eserlerin arasında zeytin çekirdeğinden yapılan ve duvarlara sürtülerek şekil verilen tesbihler, etamin ve örgüden oyuncaklar, sabun kutusundan araba, boncuktan bileklik ve kitap ayraçları, hat ve Ebru sanatı gibi birçok eser bulunuyor. Açık arttırma geliri yine vefat edenler adına 3 İngilizce 3 Türkçe olmak üzere 6 adet fotoğraf albümü ve bir belgesel çalışmasında kullanılacak.



4 saat süren programa aralarında Amerikalılar’ında olduğu gazeteci, yazar ve aktivistlerin de bulunduğu 20 konuşmacı katıldı. Konuşmacılar hatıralarını ve değerlendirmelerini paylaştı. Misafirlere program sonunda ASTnin en son çıkan 140 sayfalık “Art for Human Rights” kitabi ve “Hayatını Kaybeden 793 Kişiyi asla Unutma!” etiketli ikram kutuları da hediye edildi.


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